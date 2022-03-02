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蘇貞昌父女看時代革命：民主可貴要小心呵護

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者胡經周／攝影
行政院長蘇貞昌。記者胡經周／攝影

行政院長今天晚間出席「時代革命」電影包場活動前受訪表示，香港在以前是多麼令人羨慕的東方明珠，香港看到現在變成這個樣子，我們真的不勝唏噓。希望國人從電影中看見民主是多麼可貴，要小心呵護，要珍惜台灣民主。

他說，「時代革命」詳實紀錄香港人為追求民主、司法獨立，他們的努力卻被政府中國用暴力手段攻擊，連孕婦都打，而且整個壓制。

他說，香港今天成為令人遺憾的模樣，也看出殘暴政府。就如同現在看到俄羅斯侵略烏克蘭，也都是一模一樣。

他說，時代革命在台灣，是全世界唯一可在商業電影院看的電影，大家真的應該從這部電影中看看民主是多麼可貴，我們都要小心呵護，要珍惜台灣民主。

蘇貞昌說，希望大家把握時間看時代革命這部片，從中記取教訓，同時也力挺香港人，希望大家把握難得全世界只有台灣公開上映的電影。

紀錄2019年香港抗爭運動的電影「時代革命」正在上映，民進黨立委蘇巧慧今晚在台北光點華山包場，以行動支持香港追求自由民主的敬意。

香港 電影

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