行政院明擬通過台鐵公司化草案 送立法院審議
交通部推動台鐵公司化，「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案上周五報行政院後，昨晚歷經3小時審查通過。行政院會明天討論此案，通過後將送立法院審議。
台鐵太魯閣事件造成49人死亡，交通部為此推動台鐵公司化，完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本後，上周五提報行政院，昨晚逐條審查完成。
與會官員指出，交通部所提方案雖傾向工會意見，財政及主計單位在會計處理，部分認為不符常理。不過，審查時以車輛採租賃方式討論較多，交通部認為車輛占資產90％應採租賃，財產保留在政府部門，財主單位則認為是營運需要，且占了很大的比例，必須作價投資；雙方在償債基金、土地資產部分爭議不大。
行政院會明天將討論此案，預期將通過後送立法院審查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言