行政院明擬通過台鐵公司化草案 送立法院審議

台南市長黃偉哲今天下午獲民進黨中執會通過提名競選連任，但「線民」風暴仍讓他的連任之路受波及。台南政壇藍綠白各黨仍為此交鋒。「有真相才有理解共生，」民眾黨批民進黨不能老是「搞雙重標準」，連核心價值的轉型正義也搞雙標，轉型正義在民進黨操作下，已成了政治鬥爭工具。台南綠營則表示，轉型正義「重點不應該放在清算」，而是理性溝通，黨提名後綠營會團結爭取勝選。

2022-03-02 18:55