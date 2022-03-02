羅智強談台灣政治 「應只有執政與在野之分」

國民黨副秘書長、北市議員羅智強400公里徒步公投謝票之旅，今天中午抵達大寮區公所，中午休息1個半小時後，下午1點30分往屏東萬丹繼續前進。羅智強表示，在野者應擁有能讓被壓抑的聲音發表出來、平衡民主政治的理念。

羅智強今天一早從鳳山五甲公園前往大寮區公所，中午在國民黨籍高雄市議員邱于軒服務處暫做休息，服務處特別拿出大寮特產紅豆製成的鹹紅豆粽、紅豆湯及紅豆麻糬等食物招待羅與步行團隊。

問及想對高雄人說的話，羅智強表示，不要覺得灰心、失志，其實台灣沒有很清楚的藍綠之分，他認為藍綠都是虛擬操作出來的顏色，台灣真正要分的只有執政與在野，羅智強引述國片KANO的一句話「不要想著贏，要想著不能輸」。

羅智強說，如一直執著選舉，堅持重返執政，這種政治上的勝負其實沒有太大意義，但如果以在野者角度，如何讓被壓抑的聲音發表出來，平衡現在的民主政治，扮演好在野角色，這個角色是使命與天職，是不能輸的，當有覺悟時就會發現不會輸，因只是努力扮演好自己的角色。

羅智強400公里徒步公投謝票之旅已超過570公里，旅程在高雄的最後一天，羅智強表示，這4天感受到高雄朋友的熱情，這一路走下來不分顏色，只是覺得台灣需要不同的聲音及制衡的力量，其中最深刻的啟發就是「有走就有路」。