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十大政治領袖陳時中排名第七名 指揮中心一句話回應
根據媒體在網路進行《十大政治領袖票選》其中排名第一為民進黨賴清德，第二名為新北市長侯友宜，衛福部長陳時中為第七名。對此陳時中於記者會表示，「我沒有參與比賽，把我列入意義不大。」
根據ETtoday民調中心於2022年2月23日至2月25日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,209份，該問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出十位做為排名依據。
其中前五名依序為賴清德、侯友宜、柯文哲、陳其邁、鄭文燦。第五到六名為郭台銘、陳時中、林佳龍、蔣萬安、蘇貞昌。對於衛福部長兼指揮中心指揮官陳時中排名第七名，今日在記者會表示，自己沒有參加比賽，意義不大。
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