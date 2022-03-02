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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

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影／俄烏戰火 國民黨本會期推修正兵役法

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右二）今在中常會中表示，這會期以修正兵役法後備軍人條例為優先法案，才能自立自強確保國家安全。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今在中常會中表示，這會期以修正兵役法後備軍人條例為優先法案，才能自立自強確保國家安全。記者潘俊宏／攝影

俄烏戰火延燒，國民黨主席朱立倫今在常會表示，一級黨務主管捐出一個月所得幫助烏克蘭的醫療，強調用交流取代交惡、對話取代對抗才能維持區域和平；面對台海情勢，朱說，早在戰火爆發前，國民黨就決定這會期推出的優先法案是修正兵役法與後備軍人條例，以打造堅強國防維護國家安全。

朱立倫表示，俄烏戰爭爆發後第一天就發聲明譴責俄羅斯侵略、聲援烏克蘭，如今從烏俄戰火看到和平的可貴跟戰爭的殘酷，期望以對話代替對抗，交流取代交惡，才有可能讓區域和平穩定下來。

朱直言，面對世界局勢，國民黨首要就是自立自強，堅定國家安全與自主國防，所以這會期優先法案是修正兵役法與後備軍人條例，才有完整的兵役與後備軍人捍衛國家。

國民黨主席朱立倫今在中常會中表示，這會期以修正兵役法後備軍人條例為優先法案，才能自立自強確保國家安全。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會中表示，這會期以修正兵役法後備軍人條例為優先法案，才能自立自強確保國家安全。記者潘俊宏／攝影

軍人 國民黨 俄烏戰爭

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