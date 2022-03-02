影／俄烏戰火 國民黨本會期推修正兵役法

俄烏戰火延燒，國民黨主席朱立倫今在常會表示，一級黨務主管捐出一個月所得幫助烏克蘭的醫療，強調用交流取代交惡、對話取代對抗才能維持區域和平；面對台海情勢，朱說，早在戰火爆發前，國民黨就決定這會期推出的優先法案是修正兵役法與後備軍人條例，以打造堅強國防維護國家安全。

朱立倫表示，俄烏戰爭爆發後第一天就發聲明譴責俄羅斯侵略、聲援烏克蘭，如今從烏俄戰火看到和平的可貴跟戰爭的殘酷，期望以對話代替對抗，交流取代交惡，才有可能讓區域和平穩定下來。