民眾黨批蔡政府政見跳票 籲中央提經費拆農地違章工廠

距離農地違章工廠拆除大限剩下不到1個月，全台仍有2萬多家還沒申請納管，民眾黨今批評，回顧蔡英文總統2016年競選政見「農地違章工廠即報即拆」，如今可說完全跳票，民眾黨並呼籲，面對地方政府恐無足夠經費拆除農地違章工廠，中央應盡速提出相應的經費，做為地方執法的後盾。

民眾黨指出，鐵皮工廠搭建成本低、速度快，農地違章工廠取締不完，被檢舉拆除對業者來說或許不痛不癢，且依目前「工廠管理輔導法」規定，由中央督導違章工廠，地方政府執行斷水斷電與拆除，但拆一家農地違章工廠必須耗費200萬元，「錢從哪裡來」成為一大難題。

民眾黨表示，雖行政院2017年8月曾指示農委會以「農業發展基金」補助地方政府拆除，但可說杯水車薪，面對剩下不到1個月的拆除大限，中央應盡速提出相應經費，做為地方執法後盾，讓業者不再抱持僥倖心態。

民眾黨進一步說，政府對農地工廠縱容放水，就是對合法農民軟土深掘，已提出「工廠管理輔導法」第28條之1修正草案，提議由中央限期命令違法業者自行拆除並恢復原狀，明確區分權責和授權程序，期盼能保護農地、確保食安不受影響，並避免工廠火災造成人員傷亡。

民眾黨並批評，對於農地違章工廠，政府睜一隻眼、閉一隻眼，綠營立委甚至帶頭施壓，放話聲請釋憲，護航農地違章工廠，公然挑戰蔡總統的政策，將土地正義視為無物。民眾黨也呼籲，各黨應約束黨籍民代，停止干涉主管機關處理農地違章工廠。