選舉年議會成主戰場 民進黨堅持中市府加專案報告

台中市議會今召開程序委員會，民進黨堅持專案報告由1天增加2天，民進黨團總召江肇國表示，有不少民衆關切的問題，須市府説清楚，黨團可能提出華興虐童案、囤房稅改善及大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議等。國民黨書記長吳瓊華表示，會以民眾需求為優先，如公托公幼及路平等。

今年選舉年，市議會成主戰場，民進黨摩拳擦掌。台中市議會程序委員會今通過3月14日至23日開臨時會，原議程只有1天專案報告，民進黨市議員林德宇、賴佳微、蔡耀頡、吳敏濟等人，指施政問題多，只安排1天不夠，何不多1天，市民對台中市有很多重要市政問題都有存疑，要求市府說清楚。

國民黨議員黃健豪、張瀞分、朱暖英、林汝洲表示，可在定期會再安排，臨時會只有10天，要增加1天來討論有其困難。

賴佳微表示，民進黨要初選都不怕，國民黨在怕什麼，她更建議10天的臨時乾脆再加開1天。