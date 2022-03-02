國民黨團新會期委員會分配出爐 吳斯懷終進國防委員會

立法院國民黨團今天協調新會期各常設委員會成員名單，不分區立委、退將吳斯懷終於如願加入國防外交委員會。上會期擔任財政委員會召委時表現強勢的立委李貴敏，最後經與立委翁重鈞、陳玉珍抽籤後中簽，確定續留財政委員會。

此外，黨團三長中的黨團總召曾銘宗，禮讓出財政委員會席次，轉赴「冷衙門」司法委員會。黨團副書記長李德維也離開從就任立委至今，已連續待4會期的教育委員會，轉戰內政委員會。

國民黨團最後確定的常設委員會名單，內政委員會除立委林文瑞、鄭天財續留，新加入鄭麗文、翁重鈞與李德維。國防外交委員會則有廖婉汝、江啟臣、馬文君、溫玉霞續留，另新增吳斯懷。

經濟委員會則有謝衣鳯、陳超明、呂玉玲、孔文吉與楊瓊瓔5人，5人是上會期經濟委員會原班人馬。財政委員會則有羅明才、林德福、李貴敏、賴士葆，與卸任黨團總召後由司法委員會回歸的費鴻泰。

教育委員會有林奕華、鄭正鈐、黨團書記長萬美玲與無黨籍立委高金素梅，以及由內政委員會與李德維互換委員會的吳怡玎。交通委員會有洪孟楷、陳雪生、許淑華、傅崐萁與由內政委員會回歸的魯明哲。

衛環委員會有蔣萬安、徐志榮、廖國棟與張育美續留外，新增由內政委員會轉戰的林為洲。

司法委員會則大換血，除葉毓蘭續留，還有包含從財政委員會轉入的曾銘宗，從內政委員會轉戰的林思銘，從國防外交委員會轉戰的陳以信，以及爭取財政委員會失力，從衛環委員會加入的陳玉珍。