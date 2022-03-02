快訊

打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

國民黨團新會期委員會分配出爐 吳斯懷終進國防委員會

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院國民黨團今天協調新會期各常設委員會成員名單，不分區立委、退將吳斯懷終於如願加入國防外交委員會。上會期擔任財政委員會召委時表現強勢的立委李貴敏，最後經與立委翁重鈞、陳玉珍抽籤後中簽，確定續留財政委員會。記者周志豪／攝影
立法院國民黨團今天協調新會期各常設委員會成員名單，不分區立委、退將吳斯懷終於如願加入國防外交委員會。上會期擔任財政委員會召委時表現強勢的立委李貴敏，最後經與立委翁重鈞、陳玉珍抽籤後中簽，確定續留財政委員會。記者周志豪／攝影

立法院國民黨團今天協調新會期各常設委員會成員名單，不分區立委、退將吳斯懷終於如願加入國防外交委員會。上會期擔任財政委員會召委時表現強勢的立委李貴敏，最後經與立委翁重鈞、陳玉珍抽籤後中簽，確定續留財政委員會。

此外，黨團三長中的黨團總召曾銘宗，禮讓出財政委員會席次，轉赴「冷衙門」司法委員會。黨團副書記長李德維也離開從就任立委至今，已連續待4會期的教育委員會，轉戰內政委員會。

國民黨團最後確定的常設委員會名單，內政委員會除立委林文瑞、鄭天財續留，新加入鄭麗文、翁重鈞與李德維。國防外交委員會則有廖婉汝、江啟臣、馬文君、溫玉霞續留，另新增吳斯懷。

經濟委員會則有謝衣鳯、陳超明、呂玉玲、孔文吉與楊瓊瓔5人，5人是上會期經濟委員會原班人馬。財政委員會則有羅明才、林德福、李貴敏、賴士葆，與卸任黨團總召後由司法委員會回歸的費鴻泰。

教育委員會有林奕華、鄭正鈐、黨團書記長萬美玲與無黨籍立委高金素梅，以及由內政委員會與李德維互換委員會的吳怡玎。交通委員會有洪孟楷、陳雪生、許淑華、傅崐萁與由內政委員會回歸的魯明哲。

衛環委員會有蔣萬安、徐志榮、廖國棟與張育美續留外，新增由內政委員會轉戰的林為洲。

司法委員會則大換血，除葉毓蘭續留，還有包含從財政委員會轉入的曾銘宗，從內政委員會轉戰的林思銘，從國防外交委員會轉戰的陳以信，以及爭取財政委員會失力，從衛環委員會加入的陳玉珍。

司法 李德維 陳玉珍

延伸閱讀

美高層級訪團來台 蘇貞昌：一看就知道不是突然來的

金醫院宿舍啟用 陳玉珍與楊鎮浯互別苗頭預告參選政見

國民黨常委選舉爭議頻傳 李德維：黨中央應徵詢資深黨員意見

內洋靶場訓練頻繁恐擾民 陳玉珍：已爭取施作避彈牆

相關新聞

吳斯懷如願進外交國防委員會 曾銘宗：若洩密就法辦

立法院7日將舉行召委選舉。國民黨立法院黨團今天完成新會期各常設委員會名單，因國民黨立委陳以信轉戰司法及法制委員會，黨內軍...

十大政治領袖陳時中排名第七名 指揮中心一句話回應

根據媒體在網路進行《十大政治領袖票選》其中排名第一為民進黨賴清德，第二名為新北市長侯友宜，衛福部長陳時中為第七名。對此陳...

影／俄烏戰火 國民黨本會期推修正兵役法

俄烏戰火延燒，國民黨主席朱立倫今在常會表示，一級黨務主管捐出一個月所得幫助烏克蘭的醫療，強調用交流取代交惡、對話取代對抗...

民眾黨批蔡政府政見跳票 籲中央提經費拆農地違章工廠

距離農地違章工廠拆除大限剩下不到1個月，全台仍有2萬多家還沒申請納管，民眾黨今批評，回顧蔡英文總統2016年競選政見「農...

幼兒何時開放打疫苗？ 陳時中：是困難的題目

國內逐步提高第三劑疫苗的接種率，但針對11歲以下兒童，仍未開放接種，外界關心小朋友何時可打疫苗。對此，指揮中心指揮官陳時...

動物園票價翻倍惹議 漲不漲讓數字說話 勿陷情緒勒索

台北市政府醞釀調漲台北市立動物園的門票，從60元漲至120元，引發熱議，市議員批評市府不該在物價飛漲時湊熱鬧，更不應翻倍漲價。相同的言論，似曾相似，可套用在水費、電費、餐飲費，乃至多年未調整的台鐵票價等領域。調整物價，固然傷民眾荷包，政府與民代不更應提出合理數據辯論嗎？訴諸情緒，只是讓台灣持續處於低價、低薪的惡性循環罷了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。