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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

七大加碼券使用率超低 綠委籲加強宣傳力道

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法委員許智傑（中）與邱志偉（左）、林楚茵（右）共同召開記者會，希望各部會要有更積極的宣傳加碼券領用。記者季相儒／攝影
民進黨立法委員許智傑（中）與邱志偉（左）、林楚茵（右）共同召開記者會，希望各部會要有更積極的宣傳加碼券領用。記者季相儒／攝影

民進黨立委許智傑長期追蹤後發現，自去年10月起陸續啟用的七大加碼券，迄今已過4個月，使用率卻均未過半，更有部分加碼券高達9成的票券未使用，各部會要有更積極的宣傳措施。

許智傑與立委邱志偉林楚茵共同開記者會認為，原先預期農曆年間使用率會快速提升，最後卻僅提升約10%左右，進步幅度緩慢，不如預期。許智傑歸納使用率過低原因有，使用方式複雜須下載app、使用通路過少導致不好用和民眾領取後因為沒有提醒而忘記使用等因素。

許智傑指出，表現欠佳的前三名分別是地方創生券（待使用率96%）、i原券（待使用率87%）以及動滋券（待使用率75%），使用率高達八、九成，背後所反映的就是民眾認為難用、不知道要去哪裡用，由於距離使用期限只剩下2個月左右的時間（動滋券4個月），各部會應思考如何提高民眾領券率，並且鼓勵民眾使用加碼券消費，避免政策成效不彰。

邱志偉表示，當初國發會編列兩億經費，預計帶動四億的雙倍經濟效益，在第一波使用率不如預期之下，甚至還推出第二波春節加碼方案，總額1.4億的加碼活動，僅有3%成效，使用率從1%小幅上升到4%。國發會可以簡訊方式提醒「已中籤，但忘了用」的民眾記得去使用，另外也可考慮發起第三度加碼，刺激民眾用券意願，以拉高地方創生券的使用率。

林楚茵表示，加以動滋券來說，此次改為不能在運動用品店使用，導致民眾使用意願降低，目前待使用率仍高達75%，相比要綁定台灣PAY的i原券跟地方創生券，動滋券是所有直接可以使用票券中表現最不佳的，顯示體育署推行政策時未考量民眾實際需求，應盡速檢討如何在到期前刺激消費，讓抽到券的民眾願意出來使用。

許智傑提醒，像農委會除了發簡訊提醒未領券或未使用的民眾趕快使用外，也陸續推出第二、第三波優惠，讓民眾盡快消費還可以再多拿一次農遊券，這些措施都值得各部會參考學習。

許智傑 邱志偉 林楚茵

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