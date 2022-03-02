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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

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台美教育高層對話 美亞太助卿與我國安會官員與談

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國在台協會（AIT）與外交部1日共同舉辦台美教育倡議第二次高層對話。圖／取自AIT網站
美國在台協會（AIT）與外交部1日共同舉辦台美教育倡議第二次高層對話。圖／取自AIT網站

美國在台協會AIT）今發布新聞稿指出，繼2020年台美教育倡議第一次高層對話之後，AIT與外交部於今年3月1日共同舉辦第二次高層對話，美方由國務院亞太助卿康達（Daniel Krintenbrink）帶領，台灣方面的與談代表則是由國安會副秘書長徐斯儉所率領的三個夥伴機構參與。

AIT表示，在這兩小時的對談中，雙方回顧了台美教育倡議迄今共同取得的成就與努力，並就未來前景交換了意見；雙方基於過去幾年取得的進展的基礎上，重申強化國際教育合作的承諾，並特別著重在英語和華語語言教育這兩個領域。

AIT指出，此對話是以線上及線下混合的方式進行，其他美國與談者包含了美國教育部參謀長Sheila Nix、美亞太副助卿Camille Dawson、教育與文化事務局副助卿Ethan Rosenzweig、美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）以及美國在台協會副處長柯傑民。台灣與談代表還包括外交部政務次長曾厚仁、教育部政務次長劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮、外交部北美司司長徐佑典、教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀、僑委會副處長黃正杰、台灣駐美副代表鄭榮俊。

美國在台協會 AIT 教育部

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