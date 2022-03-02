竹科跳電 鄭麗文：蔡政府拿什麼保證不會缺電？

蔡英文總統昨接見八大工商團體理事長，指政府將維持供電穩定，持續增加再生能源建置進度，協助企業邁向2050淨零轉型目標。昨下午就傳出竹科的力晶科技廠區內的主變壓器跳脫故障導致跳電。國民黨立委鄭麗文今質疑，蔡政府一直保證不會缺電，但跳電事故一直頻傳，難道民進黨只看見自己的政策宣揚多廣多厲害，卻對眼前漏洞百出的能源政策視若無睹？

此次壓降影響的範圍包含竹科、新竹市東區、湖口工業區、竹北、新豐、湖口等區域出現跳電情況。鄭麗文指出，竹科是國內半導體生產重鎮，供電穩定是各廠的首要條件，護國神山台積電就曾因為廠商挖斷電纜造成壓降跳電，損失數億元，近年跳電、停電已成為常態，蔡政府拿什麼保證自己可以維持供電穩定、保證不會缺電？

鄭麗文表示，更不要說，蔡政府大推能源轉型，儘管民進黨一再宣稱推動再生能源「成效有目共睹」，但從發電結構早就看得出再生能源進度落後：其中火力發電量占比達79.6%，汽電共生2.1%，再生能源占比為6.3%，抽蓄水力1.3%，核能為10.8%。距離2025非核家園訂定的發電配比：天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%，明顯還有很大一段距離。

鄭麗文說，工商協進會昨就請蔡政府重新思考能源政策，郭台銘等人也多次對「缺電」感到憂心，蔡政府不要出事後總是靠喝咖啡、摸頭讓企業有苦難言，蔡政府的電力政策早就該檢討，自稱謙卑的政府，竟失職到罵不得也監督不得。這種跳電、停電、變壓器跳脫、動物誤觸變電箱的新聞又會不會越來越多？「總統現在還沒夏天欸！」