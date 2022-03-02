宣示反戰 蔣萬安：國家面臨危難一定挺身捍衛國家安全

俄烏爆發戰爭，連帶讓兩岸情勢緊張，政治人物是否當過兵再遭檢視。國民黨立委蔣萬安今天表示，他雖因身體因素服補充兵，但強調「我反戰、支持和平，但當國家面臨危難時，我一定會挺身而出，捍衛國家安全，盡我身為國民的義務。」

對於兵役質疑，蔣萬安說，他1999年在成功嶺參加末代大專集訓，2003年也在成功嶺服役，當時經過體檢判定「腰椎間盤突出」改服補充兵，也在拿到服役證明之後才出國唸書，這些都是可以查明的事實。

對於綠營操作國民黨是投降主義，蔣萬安表示，任何對於領土主權的侵入，都應嚴厲譴責；國民黨支持和平、反對戰爭。

蔣萬安更認為，現階段台灣應該思考是否能對烏克蘭提供諸如人道救援等協助，對台灣可能的影響與問題，包含物價、民生物資與全球供應鏈的變化對我國產業上的衝擊，國安單位與相關部會也應提早因應。