龐培歐周三抵台 美學者盼避免批評拜登政府

美國前國務卿龐培歐今抵台訪問，美國學者期盼在俄烏衝突加劇之際，龐培歐能避免批評拜登政府，讓北京看到美國團結支持台灣。

龐培歐夫婦與曾任國務院政策規畫處中國小組組長的余茂春等人今晚抵台，預計五日離台，期間將會晤蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，以及台灣政、商、學界人士，並應遠景基金會邀請於四日出席演講活動。

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）告訴本報，希望龐培歐訪台能反映美國兩黨長期以來對台支持；中國大陸需要看到美國團結支持台灣，特別是考量到中國大陸與俄羅斯在烏克蘭問題上的「準同盟」關係。

關於龐培歐將在台灣發表演說，包道格說，希望龐培歐能避免他就俄羅斯攻擊烏克蘭所發表的那種含糊不清的言論，「想當政治家就要像政治家一樣行事」。

AIT台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）則說，預期龐培歐透過演說強調台灣的重要性，對抗中國大陸各種脅迫行動的重要性，以及台灣在美國政界獲得廣泛支持。

葛天豪表示，希望俄羅斯總統普亭最近的行動能讓人明白，為何所有熱愛自由與人權的人都必須反對他和他對烏克蘭採取的行動；也希望龐培歐避免批評拜登的行動。

葛天豪指出，龐培歐可能呼籲採取更強而有力的措施，而這也符合共和黨代表的立場；若龐培歐試圖將台灣置於美國國內政治鬥爭之中，相信蔡總統能像過去一樣，巧妙地將台灣置於美國國內政治鬥爭之上。

葛天豪也說，美國任何高層級人士訪台都強化台美人民交流的重要性，龐培歐任內非常支持台灣，預期他現在也會如此；擁有這樣的朋友，對台灣有利。