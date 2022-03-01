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沒加入CPTPP就辭官？蘇貞昌：不是為了加入而妥協

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者胡經周／攝影
行政院長蘇貞昌。記者胡經周／攝影

台灣開放福島食品後，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）2月18日召開資深官員會議，卻沒有討論台灣入會問題。立委林德福今天質詢，若大陸比台灣提前加入CPTPP，他要求經濟部長王美花、外交部長吳釗燮，應負起政治責任請辭下台；蘇貞昌聞言急忙說，「我們不是為了加入CPTPP去妥協」，如果沒有達到CPTPP會員國高標準，「那連門都沒有，別說要加入」。

台灣在2月8日宣布解禁日本福島五縣食品來台，府院黨皆稱全世界都開放福島周邊食品，台灣要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際貿易體系，不該用毫無科學根據的作法，歧視任何國家，包括日本食品。

林德福今天質詢時問，加入CPTPP是共識決，2月18日CPTPP沒有討論台灣入會問題，也沒有得到任何討論，代表開放福食等努力的妥協都化為烏有。他說，經濟部、外交部，遲遲無法將CPTPP談妥，已經讓國人失去耐心，再加上經濟部長王美花可能辭官參選，若大陸先加入CPTPP，他要求王美花、吳釗燮，應該要負起政治責任，辭職下台。

蘇貞昌聞言急忙說，「我們不是為了加入CPTPP去妥協」。林德福說，政府內宣一直說台灣要加入CPTPP、福島食品要進來，現在卻連討論都沒討論。蘇說，如果沒有達到CPTPP會員國的高標準，「那門都沒有，別說要加入」，他說，現在已經跨越最大障礙，還有很多要努力的地方，「委員剛才說得好像（CPTPP和福食）是對價條件？不是」

對於台灣是否有機會加入CPTPP，王美花說，「當然有機會，但我們如果連這（福食）都無法解決，再去講要加入，其實更困難。」他說，日本食品只要符合食安，就會用國際標準來處理。

林德福質疑銫137、銫90是否有辦法解決？衛福部長陳時中說，「量非常低」，也就是因為這樣，才會有相關容許量。台灣安全容許量也在世界標準，非常安全，台灣人沒那麼爛。

針對日本打算排放核汙水，國際原子能總署專家調查團赴日調查，預計下月會提出初步報告，林德福詢問，台灣何時能派出觀察團，到福島周邊採集排水樣本。

農委會主委陳吉仲說，去年行政院各部會包含農委會，跟水產品有關的有完整會報，過去檢測2700多件，1件都沒驗出，100％沒有輻射殘留，這件事情國際相關海域國家，都在關注這件事情，等明年1月會持續加強監測。

對於林德福說南韓、大陸都有抗議，陳吉仲表示，「沒有啦，委員你忘記了，原能會也有跟日本抗議」，強調台灣有表達態度。

蘇貞昌說，我們對國民健康、國家食安都嚴格把關。針對林德福質疑日本要排放核汙水，卻沒聲音。陳吉仲說，去年檢測秋刀魚都100％沒有檢出，未來不止檢測水產品，連海水深度、廣度也會檢驗，若日本福島水產品被檢測出，超過日本本身標準，就不會讓它進來，因為台灣要求雙證，產地證明、輻射安全證明，萬一超標，在日本就會被擋住。

日本 福島食品 林德福

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