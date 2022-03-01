國民黨：台灣人萊豬吞了、核食吃了 CPTPP還只聞樓梯響

針對行政院長蘇貞昌今日有關日本福島及周邊食品輸入管制措施專案報告，國民黨指出，上月8日大張旗鼓宣布開放核食起，行政院長蘇貞昌打著進入CPTPP名目，解禁福島五縣市食品輸入，民進黨盡心擔任核食代言人整整21天，不顧在野黨把關食安等建言，「CPTPP也只聞樓梯響」不見入會期程。民進黨先是進口核食「打折食安」，不顧配套再「打折食安」，蘇貞昌「打折再打折」還敢提堅守二字？

既然核食進口已然成事實，國民黨指出，國民黨這段時間以來挺身把關，但民進黨政府進口核食，始終維持不標示、不說明。整整三周時間，台灣不能比照日本民間團體，及地方政府為孩童的健康，設立更嚴格的標準；也無法學習南韓政府為了國家的主權、人民的健康，禁止福島等八縣市水產品的進口。

國民黨表示，擦脂抹粉的政治空話沒少過，蘇貞昌聲稱我國檢驗比「國際標準更嚴格」？就是說謊不打草稿的鐵證。國民黨早強調，以放射性元素「銫」的殘留量為例，台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際上諸如俄國、白俄羅斯、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克/公斤」標準。

回顧過去21天，國民黨指出，民進黨動輒以加入CPTPP，要脅台灣人民開放萊豬、開放核食，台灣民眾萊豬吞了、核食吃了，以健康風險為代價慘遭「真心換絕情」，現在全民都想問蔡政府CPTPP的入場券究竟在哪？臺灣走出世界的承諾還要用多少健康才能兌現？

國民黨強調，食安本就不該不分顏色，民進黨一再將國人健康泛政治化、無視科學證據，以政治話術回應民意擔憂，人民都深切有感，而國民黨會持續秉持「五要求、六主張」原則，繼續替人民食安把關。