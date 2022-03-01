民調盧秀燕完勝 藍議員：小心捧殺！高民調不代表連任

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員羅廷瑋提醒盧秀燕團隊，高民調不一定代表可以連任。圖/羅廷瑋提供
國民黨台中市議員羅廷瑋提醒盧秀燕團隊，高民調不一定代表可以連任。圖/羅廷瑋提供

最近TVBS與美麗島電子報等公布民調，數據顯示台中市長盧秀燕施政滿意度和民眾信任度分別逾七成。國民黨市議員羅廷瑋指出，從歷屆選舉可以看出市民採非常高標準政治人物，他認為「民調參考就好」「小心捧殺！」

羅廷瑋表示，市府團隊的努力值得肯定，但民調數據當作參考就好，因民眾雖然滿意當前執政狀況，但不代表市府團隊未來一年可以鬆懈。

他説，況且有親綠媒體在這個時間點發表盧市府數據亮眼的民調，目前民進黨市長人選尚未決定，相關民調令人好奇是否「另有目的。」

他提醒，想想當時林佳龍市長的民調也是居高不下，但是在最後的選舉時卻還是大失20多萬票，台中市民檢視政治人物的標準是非常非常高。

羅廷瑋表示，盧團隊高興一分鐘就好，因人民期許市府本該有好的表現，局處首長切勿被這些亮眼的數字影響，導致鬆懈甚至大意，現在的高民調不代表一定可以連任！

民調 台中市

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