嚴加把關福食？ 立委：檢驗仍不足

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
行政院長蘇貞昌與委員陳椒華交鋒核食檢驗問題。（直播截圖）
行政院長蘇貞昌與委員陳椒華交鋒核食檢驗問題。（直播截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「絕不會容許核食進口！」行政院長蘇貞昌1日赴立法院進行福食的專案報告，重申三原則三配套，強調是加入國際經貿組織的必經之路。但立委陳椒華指出，目前核食檢驗制度仍不足，缺少對部分放射物質的檢驗。此外，針對烏俄戰爭問題，蘇貞昌表示，已經祭出能源凍漲、原物料稅負減免制度。

福島食物解禁

蘇貞昌表示，「政府絕不會容許核食進口。」過去10年來台灣檢驗了18萬件日本進口食品，輻射殘量全數合格，而政府也完成了6項風險評估，要讓國人無食安疑虞。他指出，2021年台灣食品輻射檢驗量能充足，每年可以檢驗近7萬件進口食品，強調政府會堅守食安的「三原則三配套」下嚴格把關，並要求業者清楚標示。

蘇貞昌表示，到去年底，全世界只剩台灣與中國全面禁止日本福島等5縣所有的食品進口，包含美國及所有CPTPP會員國已完全解除管制，歐盟也大幅放寬限令，就連港澳地區也放寬管制，世界都回歸以科學證據及國際標準為原則。

時代力量立委陳椒華則指出，目前的檢驗制度有漏洞，盼比照南韓的檢驗制度，追加增加檢驗如鍶、碘等不同放射性物質，將檢驗標準提到最高，才能保障人民的安全。蘇貞昌則回應，「我們比國際標準還要嚴，請委員放心。」

烏俄連帶能源問題

而為了防範烏俄戰爭連帶能源、糧食再度上漲的可能性，蘇貞昌表示，台灣天然氣、石油來源多、庫存足，於三月底前凍漲水電與瓦斯價格。他指出，上個月就調降黃小玉（黃豆、小米、玉米）等食品、原物料的稅負，減輕相關業者的負擔，相關措施也會延長到今年4月。

另外，民眾黨立委蔡璧如質疑戰爭牽動能源大國、台灣又高度仰賴能源進口，是否有任何配套措施？經濟部長王美花則回應表示，台灣對俄羅斯的天然氣進口合約至3月份到期，而目前其他與台灣有能源契約的國家在運作上「沒有受到什麼影響」。

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