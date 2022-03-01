快訊

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

完善威權時期被害者權利回復草案 立法院今順利付委

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／截自國會頻道直播畫面
圖／截自國會頻道直播畫面

行政院日前通過「促進轉型正義條例」部分條文修正草案、「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，今天在立法院會闖關一讀，雖然國民黨團提議退回程序委員會，但民進黨團仍以人數優勢，表決通過，2項草案均順利一讀付委。

促轉條例」修正草案除增訂促轉會平復行政不法的相關要件及方式等，另增訂刑事審判期間其他拘束人身自由的裁定或處分、檢察官或軍事檢察官因追訴所為的處分為立法撤銷範圍，修正塗銷前科紀錄的範圍及增訂司法救濟程序等，並明定另以法律訂定司法不法及行政不法案件之被害者或其家屬之權利回復事宜。

「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，則是依促轉條例修正第六條及第六條之一規定，使國家在威權統治時期侵害人民權利行為的不法性得依法確認，具有正式以國家立場承認過去人權侵害事實之意義。

草案指出，經確認不法之國家行為，例如違反自由民主憲政秩序，侵害公平審判原則所為的追訴或裁判 ，所造成被害者或其家屬權利之損害，國家自應盡力回復。

立法院會今處理報告事項，國民黨團一度提議將該兩項草案退回程序委員會，朝野經表決，仍順利將草案完成一讀付委，交由司法及法制委員會待審。

司法 促轉條例 立法院

延伸閱讀

「台鐵公司化」設基金償還債務 交通部草案報行政院

礦業法將送政院審查 朝野籲原住民族諮商同意設期限

東勢茂谷柑庫存1000萬台斤 陳吉仲允諾幫促銷

陳長文條款遭限縮不妥 立法院：政府扣錯稅屬不當得利

相關新聞

蘇揆報告解禁福食 提高加入CPTPP機會「一定要走的路」

2月8日宣布解禁福島五縣食品11年的管制措施，行政院長蘇貞昌今天到立法院報告「日本福島及周邊食品輸入管制措施」專案報告，...

線民案延燒 黃偉哲：明中執會統一說明

台南市長黃偉哲在拚連任提名前夕「線民案」再被掀起，台南市政府府新聞暨國際關係處長蘇恩恩轉述，黃會在明民進黨中執會統一說明...

完善威權時期被害者權利回復草案 立法院今順利付委

行政院日前通過「促進轉型正義條例」部分條文修正草案、「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，今天在立法院會闖...

【圖輯】照片看歷史／1985年 立院同意北檢逮捕立委蔡辰洲

1985年3月1日立法院院會上午9時舉行祕密會議，鼓掌通過同意台北地檢處的請求，必要時逮捕或拘禁涉嫌犯罪的立委蔡辰洲；地檢處隨即傳訊蔡辰洲，偵訊後收押，並論令禁止接見及通信。台北地檢處請求逮捕或拘禁蔡辰洲的主要理由是，蔡辰洲退票171張，金額高達1億2000餘萬元，可能繼續增加；另外涉嫌侵占、背信、偽造文書等罪，且持用外國護照，有串供或逃亡之虞...

今日烏克蘭明日台灣？想靠美國出兵 藍綠為何罕見觀點一致

俄羅斯與烏克蘭開戰導致國際局勢緊張，各界也開始關注台海情勢，甚至傳出「今日烏克蘭，明日台灣」的臆測，但隨即遭府院火速駁斥。然而，藍綠對俄烏情勢如何讓台灣借鏡，仍各自解讀。

壓線完成「一日北高」 柯文哲：退步太多

63歲的台北市長柯文哲單車「一日北高」挑戰，昨日凌晨3點28分抵達終點站大義國中，比原本預估抵達時間多花1個多小時，柯完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。