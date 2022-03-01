完善威權時期被害者權利回復草案 立法院今順利付委

行政院日前通過「促進轉型正義條例」部分條文修正草案、「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，今天在立法院會闖關一讀，雖然國民黨團提議退回程序委員會，但民進黨團仍以人數優勢，表決通過，2項草案均順利一讀付委。

「促轉條例」修正草案除增訂促轉會平復行政不法的相關要件及方式等，另增訂刑事審判期間其他拘束人身自由的裁定或處分、檢察官或軍事檢察官因追訴所為的處分為立法撤銷範圍，修正塗銷前科紀錄的範圍及增訂司法救濟程序等，並明定另以法律訂定司法不法及行政不法案件之被害者或其家屬之權利回復事宜。

「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，則是依促轉條例修正第六條及第六條之一規定，使國家在威權統治時期侵害人民權利行為的不法性得依法確認，具有正式以國家立場承認過去人權侵害事實之意義。

草案指出，經確認不法之國家行為，例如違反自由民主憲政秩序，侵害公平審判原則所為的追訴或裁判 ，所造成被害者或其家屬權利之損害，國家自應盡力回復。

立法院會今處理報告事項，國民黨團一度提議將該兩項草案退回程序委員會，朝野經表決，仍順利將草案完成一讀付委，交由司法及法制委員會待審。