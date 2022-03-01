蘇揆報告解禁福食 提高加入CPTPP機會「一定要走的路」

2月8日宣布解禁福島五縣食品11年的管制措施，行政院長蘇貞昌今天到立法院報告「日本福島及周邊食品輸入管制措施」專案報告，重申「三原則、三配套」；至於國民黨提出修改「學校衛生法」阻絕核食進校園，政院報告內容表達「學校衛生法」已明訂優先使用在地優良農業產品。並強調開放福島食品不只進一步加強與日本關係，也有助提高加入CPTPP的機會。

「日本福島及周邊食品輸入管制措施」書面報告指出，過去一年台灣經濟成長率達到6.45％，出口值新台幣10兆元，「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」是全球重要區域貿易組織之一，台灣因應法規制度調和已完備，正在積極爭取成員國支持。

報告指出，要加入CPTPP就要讓全世界和各成員國相信台灣會遵守最高規範，前年開放豬肉的萊克多巴胺殘留容許量，已清楚向國際傳達，台灣有強烈意願與國際接軌、有解決困難的能力，願意去除貿易障礙，是值得信任的貿易夥伴，政府對食安把關，也已獲多數國人認同，清楚向世界展現台灣願意接受國際標準的決心。

報告指出，到去年底全世界只剩台灣與中國全面禁止福島五縣所有食品進口，但過去10年政府檢測18萬件日本進口食品，輻射殘量全數合格，6份風險評估及調查，也確認風險暴露職低於國際標準，國內檢驗量能從2011年一年1萬7000件提高到7萬件，足以因應邊境查驗。

報告重申「三原則」，回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關，以及「三配套」，由禁止「特定地區」進口改為禁止「特定品項」進口、針對具風險品項，要求提供輻射及產地雙證明，並在邊境針對福島五縣開放品項所有產品100％逐批檢驗。

針對學童食品部分，報告指出，政府為推廣國產農產品、照顧學童用餐安全，「學校衛生法」已明訂優先使用在地優良農業產品，去年起更在全國中小學校午餐器樂規範中明訂，應配合政府政策採用國產可溯源食材，優先採用具「3章1Ｑ」標章標示之食材，政府將持續加強源頭控管、落實查驗，確保食材符合規定。

報告指出，台灣宣布調整日本食品管制措施後，日本前首相安倍晉三表示「台灣合理開放安全的日本食品進口，已跨越要加入CPTPP最大的障礙」；日本台灣交流協會會長大橋光夫也說，台灣此決定有助於深化台日經濟關係，並建議停了8年的「台日經濟夥伴委員會」（EPC）復談。

報告指出，台灣展現決心、排除貿易障礙，不只進一步加強與日本關係，也有助提高加入CPTPP的機會，這對未來台灣加入區域經貿組織，持續拓展出口機會、吸引外來投資，都是一定要走的路。後續還有很多辛苦要跨越，政府會盡最大努力朝目標前進，讓台灣的競爭力不斷向上提升。