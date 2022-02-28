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挑戰極限！陳宥丞透露：黃珊珊曾被要求 吉普車都少站

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
陳宥丞說，當年黃珊珊被禁止站上吉普車，選戰過程，為了媒體畫面需求，只上過幾次。圖／引用自陳宥丞臉書
陳宥丞說，當年黃珊珊被禁止站上吉普車，選戰過程，為了媒體畫面需求，只上過幾次。圖／引用自陳宥丞臉書

台北市長柯文哲二二八連假，再度成功挑戰一日北高，副市長黃珊珊也打破個人紀錄，原本規畫從台北騎到台中，這次成功挑戰台北騎到彰化。黃珊珊前助理、民眾黨北市內湖、南港區議員參選人陳宥丞今則在臉書爆料，「黃珊珊關渡騎車到彰化！」、「2016照片告訴你怎麼可能？」

陳宥丞今天在臉書爆料，過去如果有人跟他說，黃珊珊能從關渡宮騎腳踏車到彰化，他一定會笑笑說「不可能啦」。因為2016年，黃珊珊曾生過一場重病，除咖啡因被強制戒斷，連飲食都被嚴格限制，當時「醫生還建議，選戰過程吉普車不要往上站！」

陳宥丞也說，其實他也偷偷問過幕僚，大家也都說，應該最多只能騎到苗栗，但看到珊珊跟教練舉起腳踏車的一幕，「我還以為是做夢！」黃珊珊這六年的自制力和意志力，讓身體健康好像回到他小時候的珊珊姐，永遠告訴我們「不要放棄做就對了。」

陳宥丞說，其實沒想到2022的今天，黃珊珊挑戰了不可能，從關渡宮到彰化，沒被出發時太嗨跟民眾打招呼自摔而受影響，更突破原本到台中的目標，一路衝到彰化挑戰極限！

陳宥丞今天也貼出2016年，他蹲在前導車上拍的，當時柯陪同參選人在台北接力宣傳，但團隊非常為難，因為外界沒人知道，黃珊珊才躺過加護病房，而且是抱病參選，醫生給她的建議是最好連吉普車都少站上去。

所以看來單純簡單不過腳踏車活動，對黃珊珊而言，都是極大的煎熬，不過陳宥丞也開玩笑說，黃珊珊這次挑戰成功，「對我唯一缺點，就是黃珊珊會更想跟我們比體力啦！」、「未來一定會常聽到『我幾歲，你們幾歲？』 、『你是豬頭嗎？』怕甚麼，做就對了！」

陳宥丞說，其實沒想到2022的今天，黃珊珊挑戰了不可能，從關渡宮到彰化，沒被出發時太嗨跟民眾打招呼自摔而影響，更突破原本到台中的目標，一路衝到彰化挑戰極限！圖／引用自陳宥丞臉書
陳宥丞說，其實沒想到2022的今天，黃珊珊挑戰了不可能，從關渡宮到彰化，沒被出發時太嗨跟民眾打招呼自摔而影響，更突破原本到台中的目標，一路衝到彰化挑戰極限！圖／引用自陳宥丞臉書

黃珊珊 彰化 腳踏車

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