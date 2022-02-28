摃日本產經台北支局長？陳以信：何來施壓 黃偉哲管好自己

表態參選台南市長的國民黨立委陳以信，針對日本產經新聞台北支局長矢板明夫的施壓說，他強調沒有能力去施壓，產經請矢板明夫說話小心，是產經的事。

矢板明夫今天在「矢板明夫俱樂部Yaita Akio」指出，產經新聞東京本社轉傳陳以信的抗議信，說他在臉書上提到陳的名字，並提到「國民黨的一個重要價值，是被中共利用」，陳對此十分不滿，希望「本社施壓，讓我少說話。」

陳以信回應說，自己是在媒體上看到矢板明夫針對大陸媒體錯誤報導所做的評論，認為已違背外媒客觀、公正的立場，而向產經新聞編輯台反映。陳強調，那有能力去施壓矢板明夫，要他說話小心是產經的事，我只是讓產經編輯台了解矢板明夫的評論攻擊到個人、政黨，而此反映的作法在國際上多有，且是正確途徑，何況又是非公開的反映。