陳以信被控施壓日媒告御狀 黃偉哲聲援矢板明夫

日本產經新聞台北支局長矢板明夫今天在社群平台指國民黨立委陳以信，向產經新聞東京本社施壓，要他少說話。台南市長黃偉哲在臉書表示遺憾，強調「這不是台南人的作風，更不符合台灣人的精神。」

黃偉哲在臉書指出，「自由之家」（Freedom House）本月剛公布的「2021年全球自由報告」，日本和台灣分別名列亞洲第一、二名自由國家。台灣和日本的友好情誼，是東亞民主陣營攜手合作的重要基礎。「我們尊重且支持包括矢板先生在內的所有新聞工作者，擁有獨立且完整的報導空間。我們無法接受陳以信委員不敢向中國抗議、卻要求日本總社施壓記者的作為。我們要強調：這不是台南人的作風，更不符合台灣人的精神。」

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部Yaita Akio」指出，產經新聞東京本社轉傳陳以信的抗議信，說他在臉書上提到陳的名字，並提到「國民黨的一個重要價值，是被中共利用」，陳對此十分不滿，希望「本社給我施壓，讓我少說話。」

矢板明夫說，翻了臉書，有這麼一段，確實提到了陳被中國官媒點名為「暗獨」，但沒有對個人做任何評論。「按道理說，陳委員應該要去找批評他的北京「人民政協報」抗議，我只是客觀地介紹了他被點名一事，信寫給產經新聞，應該是找錯了對象」。

他說，在臉書上早已標明是個人意見，並不代表產經新聞的立場。兩人曾有過多次交流，有暢通的溝通管道，「有不同的意見明明可以直接來找我，卻在背地裡找人用日語寫信到東京去告御狀，採用這樣的手段令人遺憾。」