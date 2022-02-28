徒步之旅伴隨勸進呼聲 羅智強：會審慎評估好好思考

國民黨副秘書長、北市議員羅智強400公里公投謝票徒步之旅進入高雄第二天，隨著藍營支持者簇擁，以及同黨市議員力挺，讓羅智強角逐下屆高雄市長參選人的呼聲也隨行腳而起；但羅回應，下一步是什麼，都不是容易的決定，會很審慎看待這些聲音，再好好思考。陪走的市議員宋立彬說，若羅智強有意願做國民黨高雄最強母雞，會樂觀其成也全力支持。

400公里公投謝票徒步之旅第21天，距離終點也剩最後幾里路，聊起旅程心得，羅智強說，在先前幾個縣市上遇到不少綠營支持者，但他們仍會熱情打招呼與互動，讓他認為，藍綠的界線並沒有明顯清楚，而是該思考執政黨與在野黨的角色，如何走一條全新在野、制衡之路，來平衡現在越來越失衡的台灣民主。

至於未來與下一步的規畫，羅智強說，在旅途出發前，就已宣布不連任台北市議員，也沒得參與台北市長初選；下一步是什麼，對他而言，都不是容易的決定，面對支持者的期待是都種鼓勵，會審慎看待這些聲音，等徒步之旅結束後，再好好思考。

對於2022選戰，羅智強說，不管是選擇哪個戰場，無論桃園、高雄或哪都不選，已不再設定對手，想要做的事，只有讓台灣更好。

下午陪走的同黨市議員宋立彬說，國民黨誰角逐高雄市長大位還未浮出台面，至於羅志強是個有戰鬥力的選手，對於也相當有政治敏感度，但高雄市選舉的特性也需綜合考量，若羅有意願來到當高雄最強母雞，會樂觀其成也全力支持。