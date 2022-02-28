美賣武不出兵？柯文哲：台灣有護國神山 但靠人不如靠己

俄羅斯入侵烏克蘭，前總統馬英九上午說，「美國對中華民國態度是出售武器、情報給我們，但不會出兵」。對此，台北市長柯文哲說，台灣與烏克蘭不完全一樣，對美國來說，台灣戰略價值比較重要，至少還有個護國神山，全世界半導體重鎮在台灣，但還是一句話，「要靠人，不如靠自己比較安全」。

柯文哲今天出席二二八紀念活動，媒體問，馬英九稱美國會賣武器給我們，但不會出兵。對此，柯文哲說，他認為台灣與烏克蘭也不完全一樣，台灣畢竟對美國來說，戰略價值比較重要，至少我們還有個護國神山，不能完全類比，但還是一句話，要靠人，不如靠自己比較安全。

對於聲援烏克蘭，柯文哲說，「我有啊！前幾天，布拉格市長有發動自由城市聯盟，我說沒問題」，要聲援台北市都會簽字，當然台北市政府不可能派兵，但要醫療物資，要協助的，台北市政府都會響應。