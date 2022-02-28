快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

美賣武不出兵？柯文哲：台灣有護國神山 但靠人不如靠己

聯合報 / 記者林麗玉潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲說，台灣與烏克蘭不完全一樣，對美國來說，台灣戰略價值比較重要，至少還有個護國神山，全世界半導體重鎮在台灣，但還是一句話，「要靠人，不如靠自己比較安全」。記者潘才鉉／攝影
台北市長柯文哲說，台灣與烏克蘭不完全一樣，對美國來說，台灣戰略價值比較重要，至少還有個護國神山，全世界半導體重鎮在台灣，但還是一句話，「要靠人，不如靠自己比較安全」。記者潘才鉉／攝影

俄羅斯入侵烏克蘭，前總統馬英九上午說，「美國對中華民國態度是出售武器、情報給我們，但不會出兵」。對此，台北市長柯文哲說，台灣與烏克蘭不完全一樣，對美國來說，台灣戰略價值比較重要，至少還有個護國神山，全世界半導體重鎮在台灣，但還是一句話，「要靠人，不如靠自己比較安全」。

柯文哲今天出席二二八紀念活動，媒體問，馬英九稱美國會賣武器給我們，但不會出兵。對此，柯文哲說，他認為台灣與烏克蘭也不完全一樣，台灣畢竟對美國來說，戰略價值比較重要，至少我們還有個護國神山，不能完全類比，但還是一句話，要靠人，不如靠自己比較安全。

對於聲援烏克蘭，柯文哲說，「我有啊！前幾天，布拉格市長有發動自由城市聯盟，我說沒問題」，要聲援台北市都會簽字，當然台北市政府不可能派兵，但要醫療物資，要協助的，台北市政府都會響應。

烏克蘭 美國 柯文哲

延伸閱讀

滿意一日北高成績？ 柯文哲抱怨戴口罩缺氧狀態下完成

柯文哲出席二二八紀念會 任內最後一年主持

蔡英文總統推中正紀念堂轉型 柯文哲：好險不是我管的

北市228馬賴缺席 仍難化對立 柯文哲：容易就不會搞75年

相關新聞

今日烏克蘭 明日台灣？各地開始盤點防空避難設施

俄烏戰爭讓台灣人聯想「今日烏克蘭，明日台灣」，事實上台灣也悄悄提高防備，最近中央要求地方開始盤點各地防空洞及避難場所，彰...

洪秀柱稱俄烏誰入侵非我們說了算 柯文哲:打人一定不對

俄羅斯入侵烏克蘭，國民黨前主席洪秀柱則在臉書表示，「俄羅斯沒有和平解決問題的誠意嗎？」指俄羅斯、烏克蘭與北約之間，到底「...

美賣武不出兵？柯文哲：台灣有護國神山 但靠人不如靠己

俄羅斯入侵烏克蘭，前總統馬英九上午說，「美國對中華民國態度是出售武器、情報給我們，但不會出兵」。對此，台北市長柯文哲說，...

張亞中：烏克蘭在聯合國都沒用 兩岸開戰美國怎介入？

俄羅蘇對烏克蘭軍事行動進入第5天，孫文學校總校長張亞中今受訪表示，烏克蘭是聯合國會員國，但西方都袖手旁觀；如果兩岸真的發...

蔡其昌募千萬援烏克蘭發起善循環 盧秀燕：樂觀其成

立法院副院長蔡其昌號召車王電子約10家等國內企業共同捐助1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民，希望能拋磚引玉，發起...

號召集資助烏克蘭難民 企業主：人道關懷不分藍綠

台灣企業有行動了！俄國入侵烏日蘭，立法院副院長蔡其昌明天下午2時將在立法院開「Taiwan Can Help」記者會，宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。