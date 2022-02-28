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228事件75周年 賴清德：盼未來轉型正義更加落實

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。本報資料照片
副總統賴清德。本報資料照片

今天是228事件75周年，副總統賴清德指出，這75年來，勇敢的台灣人沒有被逆境所困，許多前輩承先啟後、前仆後繼，終於讓台灣從強人威權體制，逐步向世界自由民主的燈塔邁進。期盼未來，民主能夠持續深化，轉型正義更加落實，人權保障能更加徹底。將台灣打造成一個更和解、更公義與更團結的國家。

賴清德今天在臉書上紀念228，他表示，即便歷經了四分之三個世紀，這依然是二次大戰後，台灣歷史上最悲痛的事件。因為228，台灣喪失了一整個世代的菁英，導致人民對政治噤聲，社會對國家失去信任。228對台灣的影響不曾消逝，每年紀念與反省，就是希望國人對228事件有更深入的認識與理解，也只有釐清228的真相，深刻反省事件的成因、撫平對立與傷痕，才能真正確認「人民作主」與「威權統治」之間的距離。

賴清德說，至今還有人以為228事件是族群衝突，卻忘了當時政府貪汙腐敗、社會民生凋敝、累積民怨，終於在大稻埕緝煙事件中一舉爆發，這才是228的本質。當年面對政府的鎮壓、清鄉，也有許多不分族群、互相保護的感人故事。228是統治者與被統治者的衝突，是政府對人民的壓迫，而面對這段錯誤的過去，則是國家對人民的責任。

賴清德說，這就是為什麼，政府一直以來都努力推動轉型正義，「我們要以更積極、更細緻的方式，既讓真相能夠百分之百呈現在國人眼前，也讓擁有不同歷史記憶的民眾，彼此能夠更加理解。」

賴清德說，台灣民主化後，從前總統李登輝開始，歷屆政府與民間協力，針對228事件做了一系列的努力，包括認錯、道歉、立碑、歷史真相的調查、賠償及回復受難者名譽。2016年蔡總統就任後，更加積極推動轉型正義，包括他在行政院長任內通過「促進轉型正義條例」、成立促進轉型正義委員會、國家人權博物館、國家人權委員會，連續公布4波刑事有罪判決撤銷名單，這些都是政府努力的成果。

賴清德也說，雖然促轉會因為任期屆滿即將退場，但政府對於真相的探尋及對於公義的追求，永遠沒有終點，未來將於行政院設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，相關部會承接促轉會業務，持續推動轉型正義的工作。

轉型正義 賴清德 國家人權博物館

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