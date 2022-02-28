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礦業法將送政院審查 朝野籲原住民族諮商同意設期限

聯合報 / 記者吳亮賢李承穎周志豪／台北即時報導
礦業法將重啟修法。本報資料照片
礦業法將重啟修法。本報資料照片

經濟部日前預告礦業法修法草案，預計3月初送行政院審查後，再函請立法院審議。修法重點包括刪除「霸王條款」，及強化環境保護、尊重原住民族權益，但朝野認為，修法不該只修半套，原住民族諮商同意部分應該和礦業權「展限」一樣設定期限。

經濟部礦業法修法草案，重點包括刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地之「霸王條款」；針對礦場位於原住民族土地或部落及其周邊公有土地者，於新申請礦業用地時，應辦理原民諮商同意，既有礦業用地未曾辦理者，一定期間內要求一次性辦理。

民進黨立委伍麗華指出，這樣的修法是「做半套」，諮商同意權若不修改，將落入祖先同意就永遠同意的情況，且諮商同意若不給一個期限，恐使礦權業者一再申請，經濟部等同把責任丟回給原住民部落、原民會和業者，造成撕裂及衝突。

民進黨立委伍麗華及洪申翰也擬定修法版本，原核定礦業用地未曾依原基法第21條規定辦理者，位於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地，應依原基法第21條規定辦理諮商同意。其同意事項設有效期，效期最長不得超過20年。且應該要有對原民部落完整資訊揭露。

時代力量立法院黨團也認為，礦權在「展限」階段的審查強度與要求，才是礦業法修法真正的關鍵和「眉角」。有關在礦業權上的原住民族諮商同意，應該和礦業權「展限」一樣有期限，才是合理的法規設計。

民眾黨立委蔡壁如表示，對礦業法有3個堅持，尊重原民諮商同意權、礦場新設或展延都要實施環評、最後關場要有退場機制，要求企業協助員工安置及轉型輔導，「不能拍拍屁股走人」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，本會期至今雖無黨籍立委提出修法提案，但未來修法時將會堅守礦業開採與環境永續必須取得平衡，以及支持原住民諮商同意權等兩個原則支持修法。

原住民 礦業法 立法院

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