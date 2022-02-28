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柯文哲一日北高後「滿血復活」網讚阿北特殊材質
台北市長柯文哲昨日挑戰「一日北高」，今凌晨3點28分抵達終點站高雄大義國中，比原本預估抵達時間多花1個多小時，柯也自嘆退步太多，不過經過一夜休息，柯文哲今天在臉書貼文「滿血復活」、「I’m back！」
幕僚也放上柯市長背影，引發網友讚爆，有網友說，「阿伯是金鼎(頂)電池！」還有網友說，「阿伯整個人都是特殊材質」、「強過鋼鐵的意志！」還有網友讚「血永遠都是滿滿的。」
柯文哲任內最後一次挑戰一日北高，昨天清晨6點從北投關渡宮出發後，原訂今天凌晨2點05分要抵達終點高雄大義國中，沿途也有許多支持者等候加油，不過柯文哲多花了一個多小時才抵達，對於體力大不如前，柯文哲今天凌晨完成紀錄時神情疲憊，也自嘆退步太多。
柯文哲今天中午左右，搭機返回台北參加二二八紀念活動前，柯也在臉書貼文「滿血復活」「I’m back！」貼文短短30分鐘，已經吸引近萬網友按讚，數百網友留言。
由於柯文哲當初二二八當天騎乘一日北高，是為用汗水取代淚水紀念二二八，也有網友說，「騎腳踏車的白髮老人，身體力行想化解仇恨，」
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