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烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

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被王浩宇點名 徐巧芯回嗆：蔡英文也沒當兵 你在罵她？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員徐巧芯。圖／報系資料照片
台北市議員徐巧芯。圖／報系資料照片

俄羅斯對烏克蘭開戰，引發國內徵兵討論，桃園市前議員王浩宇在臉書提到他個人兵役問題，文中嗆辣點名台北市議員徐巧芯「你徐巧芯才沒當兵..」，引爆徐巧芯今天在臉書反嗆「王浩宇竟然淪落到噴女生沒當兵」、「各位女性同胞他罵的不只是我而是我們全體」、「蔡英文也沒當兵，你(王浩宇)是在罵她嗎？」

徐巧芯說，因為她是女生，所以依照國家法律，不需要也不能服「義務役」。但作為一個政治人物，在審視了國家發展的需要以後，她比民進黨多數的政治人物更有勇氣，提出女性也應該服義務役的主張。

徐說，不像是有些按照國家規定應該服兵役的人，卻在政論節目被問到若兩岸發生戰爭，替代役是否也需要上戰場時，趕緊說「我沒有喔！」被民眾噴爆以後才趕緊解釋說自己不是那樣講。或是被罷免王浩宇粉絲頁發現，以前說自己身體沒有缺陷，是以英文專長申請替代役，現在兵役問題變成自己從政生涯軟肋的時候，才改口說當初是身體有問題。

徐巧芯說，她長期主張義務役的役期應該延長、女性應該服義務役、國民的戰爭演訓應該加強，這些政策每一項都是支持增加國防自主保家衛國，但這幾天卻被綠營刻意抹黑成「投降派」，豈不荒謬？

徐也在文末同場加映，批評「王浩宇不了解軍隊口糧胡扯後，被網友在留言區噴爆，不懂去查個資料很難嗎？」

https://www.facebook.com/1775451270/posts/10209883719887727/?d=n

徐巧芯 王浩宇 女生

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