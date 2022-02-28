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【專家之眼】蔡英文高調制裁俄羅斯 嫌敵人不夠多？

聯合報 / 陳一新/淡江大學榮譽教授
俄烏開戰，蔡英文總統譴責普亭的侵略行為，並宣布將俄羅斯進行制裁及對烏克蘭提供援助。圖／本報資料照片
俄烏開戰，蔡英文總統譴責普亭的侵略行為，並宣布將俄羅斯進行制裁及對烏克蘭提供援助。圖／本報資料照片

2月24日俄羅斯總統普亭下令攻打烏克蘭，美國總統拜登與西方國家領袖同聲譴責並祭出制裁。蔡英文總統不甘寂寞，決定有樣學樣，不僅高聲譴責普亭的侵略行為，還揚言對俄羅斯進行制裁，並對烏克蘭提供援助。可笑的是，台灣的制裁還沒開始，不堪一擊的烏克蘭之總統澤倫斯基在開打第二天就決定與俄羅斯進行談判，讓蔡英文成為全球笑柄。

國際上每次有大事發生，蔡英文都喜歡湊個熱鬧刷存在感。2019年，香港發生「反送中大遊行」事件，蔡英文大聲疾呼支持香港人民，並在北京開始鎮壓後揚言歡迎港人來到台灣定居，許多港人決定離鄉背井來到台灣，結果卻發現蔡英文只會出一張嘴，棄他們於不顧。

2020年，蔡英文先放出要和美國洽談「雙邊貿易協定」（BTA)的風聲，接著在八月就以突襲方式宣告要從2021年開始開放美國萊豬進口，揚言此舉有助於台美的「雙邊貿易協定」談判。

對台灣人民來說，與美國簽訂「雙邊貿易協定」，的確很有吸引力，也是一個很時髦的話題。不過，台灣人民吃了一年多的萊豬，台美「雙邊貿易協定」卻渺無音訊，連八字都沒有一撇。在進口萊豬議題上，蔡英文明顯只出了一張嘴，卻對台美「雙邊貿易協定」的後續發展完全不想負責。

同樣地，台灣參加跨太平洋不斷進步夥伴協議CPTPP 也是一個非常熱門的話題。透過政府官員到處宣揚如果台灣開放福島五縣核食進口，將有助於我國參加CPTPP。接著蔡英文政府2022年初又以突襲方式宣告將於2月下旬開放日本核食進口。

不過這次打臉蔡英文的不是別人，正是日本駐台交流協會會長泉裕泰。在接受媒體訪問時，他表示進口福島五縣核食與台灣能否參加CPTPP沒有直接關係。在進口日本核食問題上，蔡英文同樣只出一張嘴，卻對台灣能否參加CPTPP 完全不負責任。

2021年12月9～10日在白宮舉行的「民主峰會」（Summit Of Democracy )，當然是一件世界大事。美國國務院早在2021年3月就通知我國駐美代表處台灣會收到邀請函。蔡英文也一心一意準備赴會，與世界其他民主國家領袖同框，以提高台灣的能見度。

不過，由於蔡英文在台灣關閉中天電視台、拋出「新兩國論」蓄意破壞拜登和習近平的視訊峰會與美中關係，拜登政府決定取消對蔡英文的邀請，讓她與民主峰會擦肩而過。     

比起香港反送中運動、台美雙邊貿易協定、CPTPP以及民主峰會，俄羅斯入侵烏克蘭當然更是轟動全世界的一等一大事。面對俄烏這場戰爭大戲，蔡英文當然不甘寂寞，決定以高分貝譴責俄羅斯並動用國家機器制裁克里姆林宮。

當蔡英文大聲譴責俄羅斯並高調制裁之際，可能自以為能與美國總統拜登、英國首相強生、法國總統馬克宏、德國總理蕭玆、日本首相岸田文雄一起同聲譴責俄羅斯是一件非常光榮的事。

問題是，蔡英文可能沒有好好秤一秤台灣的斤兩。連美國為首西方國家對俄羅斯的譴責與制裁，普亭沒在怕，又怎會在乎台灣微不足道的譴責與有氣無力的制裁。

就算台灣是因為美國的政治壓力而以譴責與制裁來配合拜登政府的全球造勢，但也可不用那麼高分貝與高調表示立場，難道蔡英文還嫌自己的敵人不夠多？

蔡英文 俄羅斯 美國

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