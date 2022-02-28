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北市長任期最後一次「一日北高」 柯文哲壓線完成

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
台北市長柯文哲在28日凌晨3點28分抵達終點站高雄大義國中。記者邱奕能／攝影
台北市長柯文哲在28日凌晨3點28分抵達終點站高雄大義國中。記者邱奕能／攝影

北市柯文哲任內最後一次單車北高一日挑戰，柯文哲壓線在28日凌晨3點28分抵達終點站大義國中，挑戰成功。現場百餘名支持者手舉「寬容和解、成就台灣」標語替柯文哲加油，柯文哲相當疲憊，在完賽後腳一跛一跛，經工作人員攙扶和支持者致意。

柯文哲抵達會場後先領取挑戰證明，也和陪騎的副市長黃珊珊等人合照，一跛一跛經由工作人員攙扶走到校門和支持者致意，柯嘆自己退步太多了。根據主辦單位規定，北高一日挑戰賽需在3點半前抵達才算挑戰成功，柯文哲車隊在進入高雄後就有延遲狀況。

北市府發言人陳智菡在現場開直播，在線上為民眾說明，「進入到高雄因為沿途紅綠燈增多，也因大家疲憊速度變慢，但沿途都有支持者為市長加油，大家也加緊腳力繼續往前。」現場支持者緊盯遠方，一有車輛經過就先給予歡呼，柯文哲在教練抵達後隨即也抵達會場，支持者齊聲歡呼。

柯文哲進入校園領完賽證明後，在工作人員攙扶下，腳一跛一跛地走到校門口和支持者見面，柯文哲自言自語說，真的退步太多了。支持者喊，「柯P好棒！市長加油！」有支持者說，你不放棄，我們就不放棄。現場有人獻花給柯文哲，柯說，夜深了，大家趕快回去睡覺。柯文哲約在3點34分，在支持者擁簇下搭車離開大義國中，未公開發表談話，也因太累未接受媒體訪問。

台北市長柯文哲和支持者合影。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲和支持者合影。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲（右五）和副市長黃珊珊（右四）等人一起留下挑戰成功合照。記者林巧璉／翻攝
台北市長柯文哲（右五）和副市長黃珊珊（右四）等人一起留下挑戰成功合照。記者林巧璉／翻攝
台北市長柯文哲任期內最後一次挑戰一日北高成功，現場發現紀念馬克杯，寫著「2022 228柯文哲一日雙城。」記者邱奕能／攝影
台北市長柯文哲任期內最後一次挑戰一日北高成功，現場發現紀念馬克杯，寫著「2022 228柯文哲一日雙城。」記者邱奕能／攝影

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