北市長任期最後一次「一日北高」 柯文哲壓線完成

台北市長柯文哲任內最後一次單車北高一日挑戰，柯文哲壓線在28日凌晨3點28分抵達終點站大義國中，挑戰成功。現場百餘名支持者手舉「寬容和解、成就台灣」標語替柯文哲加油，柯文哲相當疲憊，在完賽後腳一跛一跛，經工作人員攙扶和支持者致意。

柯文哲抵達會場後先領取挑戰證明，也和陪騎的副市長黃珊珊等人合照，一跛一跛經由工作人員攙扶走到校門和支持者致意，柯嘆自己退步太多了。根據主辦單位規定，北高一日挑戰賽需在3點半前抵達才算挑戰成功，柯文哲車隊在進入高雄後就有延遲狀況。

北市府發言人陳智菡在現場開直播，在線上為民眾說明，「進入到高雄因為沿途紅綠燈增多，也因大家疲憊速度變慢，但沿途都有支持者為市長加油，大家也加緊腳力繼續往前。」現場支持者緊盯遠方，一有車輛經過就先給予歡呼，柯文哲在教練抵達後隨即也抵達會場，支持者齊聲歡呼。