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柯文哲一日雙城凌晨抵高雄 支持者揮旗高喊加油
台北市長柯文哲昨晨6時許啟動北高一日雙城之旅，今凌晨1點44分原定至高雄市路竹區竹滬超商休息、補給，但因行程嚴重落後，柯文哲帶領的車隊決定不休息，拚最後24公里，望3點左右抵達終點站左營大義國中。
柯文哲帶領的車隊昨晚10時許經過台南將軍，為了趕路，後續僅於台南七股篤加里、中油永樺站稍作休息，一路往高雄前進，今天凌晨1點多柯文哲支持者陸續抵達高雄路竹的竹滬超商，舉著民眾黨旗等候柯文哲車隊來臨，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥、左楠區擬參選人莊貽量等人也至竹滬超商等候，陪同柯文哲騎這最後一段24公里路程。
柯文哲車隊沿著台17線一路往南，因半夜車速較快，高雄市湖內警分局員警凌晨12時許在茄萣、路竹等多個路段協助交通管制，1點44分柯文哲身著藍色背心騎著腳踏車抵達竹滬超商，支持者們揮動民眾黨旗高喊「阿伯加油！」柯文哲雖略顯疲態，但還是舉起右手向支持者們致意。
柯文哲車隊最快於3點抵達左營大義國中，已有200多位支持者在現場等候，柯文哲預計在大義國中與支持者合影、聯訪、用餐補給後在高雄休息，再返回台北參加228行程。
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