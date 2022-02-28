快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲一日雙城凌晨抵高雄 支持者揮旗高喊加油

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，柯文哲已略顯疲態，但還是堅持騎完剩下24公里路。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，柯文哲已略顯疲態，但還是堅持騎完剩下24公里路。記者陳玫伶／攝影

台北市長柯文哲昨晨6時許啟動北高一日雙城之旅，今凌晨1點44分原定至高雄市路竹區竹滬超商休息、補給，但因行程嚴重落後，柯文哲帶領的車隊決定不休息，拚最後24公里，望3點左右抵達終點站左營大義國中。

柯文哲帶領的車隊昨晚10時許經過台南將軍，為了趕路，後續僅於台南七股篤加里、中油永樺站稍作休息，一路往高雄前進，今天凌晨1點多柯文哲支持者陸續抵達高雄路竹的竹滬超商，舉著民眾黨旗等候柯文哲車隊來臨，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥、左楠區擬參選人莊貽量等人也至竹滬超商等候，陪同柯文哲騎這最後一段24公里路程。

柯文哲車隊沿著台17線一路往南，因半夜車速較快，高雄市湖內警分局員警凌晨12時許在茄萣、路竹等多個路段協助交通管制，1點44分柯文哲身著藍色背心騎著腳踏車抵達竹滬超商，支持者們揮動民眾黨旗高喊「阿伯加油！」柯文哲雖略顯疲態，但還是舉起右手向支持者們致意。

柯文哲車隊最快於3點抵達左營大義國中，已有200多位支持者在現場等候，柯文哲預計在大義國中與支持者合影、聯訪、用餐補給後在高雄休息，再返回台北參加228行程。

柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，支持者高舉民眾黨旗為車隊加油。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，支持者高舉民眾黨旗為車隊加油。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥（左）、左楠區議員擬參選人莊貽量（右）提前到場等候陪騎。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥（左）、左楠區議員擬參選人莊貽量（右）提前到場等候陪騎。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥（中）與民眾黨支持者合影。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥（中）與民眾黨支持者合影。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，支持者為車友高喊「加油！」。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，支持者為車友高喊「加油！」。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，支持者高喊「阿伯加油！」柯文哲（右一）舉手致意。記者陳玫伶／攝影
柯文哲一日雙城行程今天凌晨1點44分抵達高雄市路竹區竹滬超商，支持者高喊「阿伯加油！」柯文哲（右一）舉手致意。記者陳玫伶／攝影

柯文哲 超商 高雄市

延伸閱讀

柯文哲北高鐵馬一日雙城 深夜路過台南趕路

柯文哲一日北高 彰化寶天宮參拜支持者喊「愛你」

柯文哲騎自行車早半小時到台中 上百人喊「阿伯加油」

柯文哲挑戰一日北高 陳佩琪透露找柯媽勸阻 結果是...

相關新聞

政府給錢沒人要 加碼券大撒幣失靈誰負責？

新冠疫情重創國內內需型產業，行政院去年以振興經濟為由發行五倍券，八個部會也推出所謂的「加碼券」，透過全面大撒幣的政策刺激國內消費，然而，眼看著使用期限即將進入倒數階段，部分加碼券卻是乏人問津，出現「政府送錢，民眾不領」的詭異景象。民眾反應冷淡不是因為不缺錢，而是當初的決策失當，如今為了提高兌領率，政府又得投入更多的資源宣傳，努力把錢用掉，形成雙重浪費與虛耗。...

滿意一日北高成績？ 柯文哲抱怨戴口罩缺氧狀態下完成

台北市長柯文哲昨日挑戰「一日北高」，今凌晨3點28分抵達終點站高雄大義國中，比原本預估抵達時間多花1個多小時，柯文哲今天...

冷處理二二八最知名的88萬坪土地冤案 這就是促轉會的正義？

有台灣金融先驅之稱的二二八事件受難者陳炘，是第一位獲頒回復名譽證書的二二八受難者。陳炘家屬今年1月22日委託律師，具函要求促進轉型正義委員會，調查現今未明的陳炘屍骨存放位置，以及被沒收或造假契約移轉土地真相。 促轉會2月9日函覆受理陳情，促轉會即將在5月解散，陳炘家屬憂心這起長達75年，陳情興訟逾20年的冤案，僅僅獲得一紙回復名譽證書及價值遠低於當年被沒收資產的二二八受難者補償金，終究還是無法彰顯正義。...

228事件75周年 賴清德：盼未來轉型正義更加落實

今天是228事件75周年，副總統賴清德指出，這75年來，勇敢的台灣人沒有被逆境所困，許多前輩承先啟後、前仆後繼，終於讓台...

二二八傷痕未見撫平 正視歷史是和解的前提

從政治人物談二二八，不難理解，台灣對二二八的記憶與歷史解釋仍因為認同差異、政治與黨派的對立，存在歧見，「轉型正義」真正的意涵也偏差扭曲，這是為何政治人物年年紀念二二八，但傷痕未見撫平。反觀德國政府面對二戰歷史，各黨派與歷屆政府的態度幾乎一致，德國社會也不會將侵略的罪責推給希特勒個人或少數納粹分子...

礦業法將送政院審查 朝野籲原住民族諮商同意設期限

經濟部日前預告礦業法修法草案，預計3月初送行政院審查後，再函請立法院審議。修法重點包括刪除「霸王條款」，及強化環境保護、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。