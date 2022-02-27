影／柯P雙城行晚間過境嘉義 前立委開宣傳車拉布條抗議

台北市長柯文哲騎單車挑戰一日雙城，今天晚間9點多通過嘉義縣，在布袋鎮大眾廟落腳休息，前立委蔡啟芳與好友約7、8人開宣傳車拉布條抗議，但被優勢警力隔開，雙方沒有交集，柯約晚間9點36分離開，繼續前往，力拚明凌晨3點前抵達高雄。

柯文哲沿台17線西濱公路南下，今晚約9點11分抵達嘉義縣布袋鎮大眾廟，現場近百名鄉親等候多時，見柯與同行車友出現便一湧而上，有人搖旗吶喊、更有在旁唱歌為選手加油打氣。

柯文哲稍作休息後入廟參拜，與廟方人員泡茶聊天，廟外則有前立委蔡啟芳與好友開宣傳車，掛起白布條，抗議與北市府間土地糾紛，但雙方被布袋分局優勢警力阻隔，沒有進一步接觸。

儘管蔡啟芳現場持喇叭站在宣傳車上，要求柯給公道，但遭警力組牆包圍，柯似乎未聽到蔡的訴求，與粉絲逐一合影寒暄後，也沒接受媒體訪問，晚間約9點半騎車離去。

蔡啟芳表示，自己在台北有違章建築準備拆除，經合法程序申請拆除執照，錢也都繳清，報開工也都獲核准，但開工首日北市府員工就帶警察來勒令停工，就算拿資料與對方核對也沒用，過4個月才又發文表示沒問題、可復工。