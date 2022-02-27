快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／柯P雙城行晚間過境嘉義 前立委開宣傳車拉布條抗議

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
台北市長柯文哲雙城行，晚間9點多路過嘉義縣布袋鎮補給點，與熱情粉絲合影。圖／民眾提供
台北市長柯文哲雙城行，晚間9點多路過嘉義縣布袋鎮補給點，與熱情粉絲合影。圖／民眾提供

北市柯文哲騎單車挑戰一日雙城，今天晚間9點多通過嘉義縣，在布袋鎮大眾廟落腳休息，前立委蔡啟芳與好友約7、8人開宣傳車拉布條抗議，但被優勢警力隔開，雙方沒有交集，柯約晚間9點36分離開，繼續前往，力拚明凌晨3點前抵達高雄。

柯文哲沿台17線西濱公路南下，今晚約9點11分抵達嘉義縣布袋鎮大眾廟，現場近百名鄉親等候多時，見柯與同行車友出現便一湧而上，有人搖旗吶喊、更有在旁唱歌為選手加油打氣。

柯文哲稍作休息後入廟參拜，與廟方人員泡茶聊天，廟外則有前立委蔡啟芳與好友開宣傳車，掛起白布條，抗議與北市府間土地糾紛，但雙方被布袋分局優勢警力阻隔，沒有進一步接觸。

儘管蔡啟芳現場持喇叭站在宣傳車上，要求柯給公道，但遭警力組牆包圍，柯似乎未聽到蔡的訴求，與粉絲逐一合影寒暄後，也沒接受媒體訪問，晚間約9點半騎車離去。

蔡啟芳表示，自己在台北有違章建築準備拆除，經合法程序申請拆除執照，錢也都繳清，報開工也都獲核准，但開工首日北市府員工就帶警察來勒令停工，就算拿資料與對方核對也沒用，過4個月才又發文表示沒問題、可復工。

但蔡啟芳說，復工後首日，市府又派人阻擋施工，表示有人有異議，至今未有下文。蔡說，「至少要讓我們知道誰有異議、異議理由為何，才能進一步改善」，該棟建物是無水無電的危樓，傷害左鄰右舍，質疑柯文哲「在等什麼」。

台北市長柯文哲雙城行，晚間9點多過境嘉義布袋，上百名熱情粉絲早已苦後多時。圖／民眾提供
台北市長柯文哲雙城行，晚間9點多過境嘉義布袋，上百名熱情粉絲早已苦後多時。圖／民眾提供
台北市長柯文哲北高雙城行，晚間過境嘉義，力拼明凌晨抵達高雄。圖／民眾提供
台北市長柯文哲北高雙城行，晚間過境嘉義，力拼明凌晨抵達高雄。圖／民眾提供
柯文哲雙成行晚間過境嘉義，前立委蔡啟芳在開著發財車，車上掛白布條抗議。圖／民眾提供
柯文哲雙成行晚間過境嘉義，前立委蔡啟芳在開著發財車，車上掛白布條抗議。圖／民眾提供

蔡啟芳 柯文哲 北市

延伸閱讀

柯文哲北高鐵馬一日雙城 深夜路過台南趕路

柯文哲一日北高 彰化寶天宮參拜支持者喊「愛你」

柯文哲騎自行車早半小時到台中 上百人喊「阿伯加油」

柯文哲挑戰一日北高 陳佩琪透露找柯媽勸阻 結果是...

相關新聞

政府給錢沒人要 加碼券大撒幣失靈誰負責？

新冠疫情重創國內內需型產業，行政院去年以振興經濟為由發行五倍券，八個部會也推出所謂的「加碼券」，透過全面大撒幣的政策刺激國內消費，然而，眼看著使用期限即將進入倒數階段，部分加碼券卻是乏人問津，出現「政府送錢，民眾不領」的詭異景象。民眾反應冷淡不是因為不缺錢，而是當初的決策失當，如今為了提高兌領率，政府又得投入更多的資源宣傳，努力把錢用掉，形成雙重浪費與虛耗。...

滿意一日北高成績？ 柯文哲抱怨戴口罩缺氧狀態下完成

台北市長柯文哲昨日挑戰「一日北高」，今凌晨3點28分抵達終點站高雄大義國中，比原本預估抵達時間多花1個多小時，柯文哲今天...

冷處理二二八最知名的88萬坪土地冤案 這就是促轉會的正義？

有台灣金融先驅之稱的二二八事件受難者陳炘，是第一位獲頒回復名譽證書的二二八受難者。陳炘家屬今年1月22日委託律師，具函要求促進轉型正義委員會，調查現今未明的陳炘屍骨存放位置，以及被沒收或造假契約移轉土地真相。 促轉會2月9日函覆受理陳情，促轉會即將在5月解散，陳炘家屬憂心這起長達75年，陳情興訟逾20年的冤案，僅僅獲得一紙回復名譽證書及價值遠低於當年被沒收資產的二二八受難者補償金，終究還是無法彰顯正義。...

228事件75周年 賴清德：盼未來轉型正義更加落實

今天是228事件75周年，副總統賴清德指出，這75年來，勇敢的台灣人沒有被逆境所困，許多前輩承先啟後、前仆後繼，終於讓台...

二二八傷痕未見撫平 正視歷史是和解的前提

從政治人物談二二八，不難理解，台灣對二二八的記憶與歷史解釋仍因為認同差異、政治與黨派的對立，存在歧見，「轉型正義」真正的意涵也偏差扭曲，這是為何政治人物年年紀念二二八，但傷痕未見撫平。反觀德國政府面對二戰歷史，各黨派與歷屆政府的態度幾乎一致，德國社會也不會將侵略的罪責推給希特勒個人或少數納粹分子...

礦業法將送政院審查 朝野籲原住民族諮商同意設期限

經濟部日前預告礦業法修法草案，預計3月初送行政院審查後，再函請立法院審議。修法重點包括刪除「霸王條款」，及強化環境保護、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。