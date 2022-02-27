聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯文哲北高鐵馬一日雙城 深夜路過台南趕路
台北市長柯文哲今晨啟動北高一日雙城之旅，今深夜10點40分經過台南將軍吉安宮，未按照原先規畫入廟參拜、休憩，繼續往台南市區趕路，現場約近10名柯粉不以為意，事前舉起加油布條高喊「阿北市長加油！」
據知，柯文哲一行，原今晚9點59分抵達吉安宮如廁、參拜，考量後決定微調不停留繼續南下。
柯文哲晚上近10點經過嘉義與台南交界的五王大橋後進入台南市，轄區學甲警分局協助交通指引，也因行程改變，吉安宮晚間如往常入夜關門。
約10點20分柯文哲沿著台17線通過，看到路旁執勤的警員和支持者也一度揮手致意，雖然短短不到一秒鐘。多位柯粉說，這就是「阿北市長」展現鐵人意志具體表現，60多歲的阿伯，一日鐵馬北高，意志力與毅力真的驚人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言