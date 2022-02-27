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柯文哲北高鐵馬一日雙城 深夜路過台南趕路

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台北市長柯文哲（中）北高鐵馬一日雙城行程 ，深夜路過台南將軍持續趕路中。記者謝進盛／攝影
台北市長柯文哲（中）北高鐵馬一日雙城行程 ，深夜路過台南將軍持續趕路中。記者謝進盛／攝影

北市柯文哲今晨啟動北高一日雙城之旅，今深夜10點40分經過台南將軍吉安宮，未按照原先規畫入廟參拜、休憩，繼續往台南市區趕路，現場約近10名柯粉不以為意，事前舉起加油布條高喊「阿北市長加油！」

據知，柯文哲一行，原今晚9點59分抵達吉安宮如廁、參拜，考量後決定微調不停留繼續南下。

柯文哲晚上近10點經過嘉義與台南交界的五王大橋後進入台南市，轄區學甲警分局協助交通指引，也因行程改變，吉安宮晚間如往常入夜關門。

約10點20分柯文哲沿著台17線通過，看到路旁執勤的警員和支持者也一度揮手致意，雖然短短不到一秒鐘。多位柯粉說，這就是「阿北市長」展現鐵人意志具體表現，60多歲的阿伯，一日鐵馬北高，意志力與毅力真的驚人。

熱情柯粉支持者高舉布條為柯文哲打氣。記者謝進盛／攝影
熱情柯粉支持者高舉布條為柯文哲打氣。記者謝進盛／攝影
熱情柯粉支持者高舉布條為柯文哲打氣。記者謝進盛／攝影
熱情柯粉支持者高舉布條為柯文哲打氣。記者謝進盛／攝影

台南 柯文哲 北市

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