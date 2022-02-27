柯文哲北高鐵馬一日雙城 深夜路過台南趕路

新冠疫情重創國內內需型產業，行政院去年以振興經濟為由發行五倍券，八個部會也推出所謂的「加碼券」，透過全面大撒幣的政策刺激國內消費，然而，眼看著使用期限即將進入倒數階段，部分加碼券卻是乏人問津，出現「政府送錢，民眾不領」的詭異景象。民眾反應冷淡不是因為不缺錢，而是當初的決策失當，如今為了提高兌領率，政府又得投入更多的資源宣傳，努力把錢用掉，形成雙重浪費與虛耗。...

2022-02-28 15:22