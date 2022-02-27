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賴清德聲援烏克蘭：期盼有尊嚴的和平早日來到

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。本報系資料照
副總統賴清德。本報系資料照

俄羅斯攻進烏克蘭，造成國際緊張。副總統賴清德今天在臉書上聲援烏克蘭，他表示，期盼有尊嚴的和平早日來到。他也說，自己的國家自己救，不是一句口號，而是要用血淚捍衛、用強韌團結去鑄造的全民意志，「台灣也一樣，保衛國家民主自由的生活方式，是我們的責任，因此，做好準備、壯大國家，就是台灣的意志與態度。」

賴清德表示，地球的那一端，戰爭正殘酷的對峙著，而短短四天裡，國內也彌漫著各式各樣的言論，這也是一場意志的戰爭，台灣已清楚表達對發動戰爭、武力侵犯行為的譴責，也會堅定地站在民主陣營，參與國際制裁。「我們看到了俄羅斯撕毀協議、揮軍攻擊，也看到了砲火下的烏克蘭，有震驚悲傷，有煙硝火光，但更有團結強韌、頑強抵抗。」

賴清德說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對俄羅斯說：「如果我們遭到威脅，如果有人想要從我們手上奪走國家、自由，掠奪我們的性命、我們子孫的性命，我們將毫不猶疑地捍衛自己！不是攻擊，是自衛！如果你們攻擊我們，你們看到的不是背面，是臉！」烏克蘭挺住了第一波攻勢，並很快地武裝起來，即便各方聲援，還要一段時間才能陸續到位，而強勢的攻擊已經來到，但烏克蘭人為捍衛國家所展現的強悍與韌性，令世界震動。

賴清德表示，自己的國家自己救，不是一句口號，而是要用血淚捍衛、用強韌團結去鑄造的全民意志，台灣也一樣，「保衛國家民主自由的生活方式，是我們的責任，因此，做好準備、壯大國家，就是台灣的意志與態度。」

賴清德說，和烏克蘭站在一起，「正因為我們的國家都歷經艱辛，且強敵虎視眈眈，而捍衛國家、保護所愛的意志與決心，並無二致。用行動向世界證明，卑躬屈膝無法停止侵略，只有全民一心、自立自強，才能守護國家。聲援烏克蘭，為受苦的人祈禱，期盼有尊嚴的和平，早日來到。」

烏克蘭 賴清德 俄羅斯

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