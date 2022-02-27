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俄烏烽火 韓國瑜：戰火無情人民無辜

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
俄烏開戰引起世界關注，高雄市前市長韓國瑜今晚發文談及此事，他說，戰火無情、和平無價、人民無辜，一場戰爭孰是孰非和輸贏，結果都改變不了戰爭的可怕與殘酷。本報資料照片
俄烏開戰引起世界關注，高雄市前市長韓國瑜今晚發文談及此事，他說，戰火無情、和平無價、人民無辜，一場戰爭孰是孰非和輸贏，結果都改變不了戰爭的可怕與殘酷。本報資料照片

俄烏開戰引起世界關注，高雄市前市長韓國瑜今晚發文談及此事，他說，戰火無情、和平無價、人民無辜，一場戰爭孰是孰非和輸贏，結果都改變不了戰爭的可怕與殘酷。

韓國瑜說，看著那位將赴戰場的父親哭紅眼眶和女兒道別，女兒在上巴士時，這對父女又一度不捨分離再度相擁而泣，鼻酸畫面讓我們心感同悲。人命、鮮血、和流離失所－這場戰爭在烏克蘭土地上以及人民身上所造成的傷害，是任何盟友的經濟制裁、支援聲量，都挽救不回也彌補不了的。

韓國瑜也提到，任何國家的執政者，都應該要以保護人民生命、財產安全為最高任務，「蒼蒼蒸民，誰無父母？提攜捧負，畏其不壽。誰無兄弟？如足如手。誰無夫婦？如賓如友。生也何恩，殺之何咎？」

「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家！」韓國瑜說，戰爭發生時，很多人都是那個忍悲含痛、依依不捨的父親，很多人也都是那個和爸爸哭著道別、不知道何時才能再相見的小女孩。

俄烏開戰引起世界關注，高雄市前市長韓國瑜今晚發文談及此事，他說，戰火無情、和平無價、人民無辜，一場戰爭孰是孰非和輸贏，結果都改變不了戰爭的可怕與殘酷。翻攝自韓國瑜臉書
俄烏開戰引起世界關注，高雄市前市長韓國瑜今晚發文談及此事，他說，戰火無情、和平無價、人民無辜，一場戰爭孰是孰非和輸贏，結果都改變不了戰爭的可怕與殘酷。翻攝自韓國瑜臉書

韓國瑜 戰爭 烏克蘭

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