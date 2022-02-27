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台灣燈會獲好評陳其邁政治行情發光 藍綠議員這樣說

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
民進黨中央預計3月2日提名高雄市長陳其邁競選連任，陳今天強調，當前就是專心市政及防疫。本報資料照片
民進黨中央預計3月2日提名高雄市長陳其邁競選連任，陳今天強調，當前就是專心市政及防疫。本報資料照片

2022台灣燈會明晚將閉幕，逢3天連假又是好天氣，催出最後一波賞燈潮，高雄市政府今天宣布，愛河灣、衛武營雙主場參觀人次突破千萬。活動大放異彩讓首長政治行情發光發熱，民進黨中央預計3月2日提名高雄市長陳其邁競選連任，陳今天強調，當前就是專心市政及防疫。市府表示，228連續假期住房率達9成，外縣市遊客比率大增，鄰近展區周邊飯店住房全滿，預估活動經濟效益可望超過160億。

隨著疫情趨緩，市府在2月周末期間加碼愛河灣無人機表演、燈會大戲「船愛」及二二八草地音樂會等活動。副市長史哲說，守住疫情是關鍵，在市長領軍下，高雄本土疫情穩住，情勢「倒吃甘蔗」，搭配一波波巧思、創意，讓燈會熱度延續。

市議員黃文益表示，這次高雄舉辦台灣燈會已設下高標準，將來主辦的城市「頭很大」，高市努力創造亮點，雙主場的設計也讓防疫更加落實，「燈會前大家都很擔心燈會會成為防疫破口，但全台齊心防疫，加上高市府的事前準備，證明台灣防疫成績真的有目共睹。」搭配大眾運輸量能，此次燈會的交通疏散也有不錯的成果。

黃說，此次燈會不止帶來經濟效益，飯店一房難求外，對高市長陳其邁的政治聲量也大大提升。黃文益認為，綜觀在網路上的討論幾乎都是一面倒持正面評價，連外縣市有人都請黃文益幫忙購買虎尾燈。

國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍說，辦燈會花費驚人，有些經費來自中央，議會監督不到，不管錢來自地方或中央，都是納稅人的民脂民膏，必須要思考「熱鬧過後下什麼」，及如何延長作品價值，3月定期會仍會要求市府團隊說明清楚。

市議員黃紹庭認為，高雄有獨特的山、海、河、港等特殊地理環境和文化，這次燈會也展現出此項優勢，期待未來中央能挹注更多經費、資源，讓高雄能見度更高。

主辦單位宣稱燈會人潮常被質疑有灌水，高市府表示，這次透過電信偵測人數，劃定範圍後，扣掉住戶，精準掌握燈區人流，連車流也隨時掌握，並運用在交管等措施。

市議員黃柏霖認為，舉辦活動應該跳脫數字迷思，「重點是質感部分的提升」，這次市府在科技、創新下很大功夫，無人機展演確實令人耳目一新，雙展區各有許多亮點，令人印象深刻。

2022台灣燈會無人機展演獲好評，也讓高雄港灣美景被看見。記者劉學聖／攝影
2022台灣燈會無人機展演獲好評，也讓高雄港灣美景被看見。記者劉學聖／攝影

台灣燈會 高雄市 愛河 陳其邁

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