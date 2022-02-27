馬英九稱美國會賣台武器但不會出兵 民進黨批刷存在感

俄烏開戰使美國的角色受到國際討論，前總統馬英九今天表示，「美國對中華民國的態度是出售武器、情報給我們，但是不會出兵」。民進黨發言人謝佩芬今天回應，相較於馬英九在外交上的失敗主義作風、外交休兵作為及任內漠視與弱化台灣國防的發展，此時刻實在無需出來刷存在感，提醒社會馬任內的諸多缺失。

謝佩芬表示，民進黨嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害及對於區域及全球和平穩定的破壞。期盼各方儘速恢復和平對話、理性解決爭端。

謝佩芬指出，正如蔡英文總統強調，台海局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同，不僅是台灣海峽的天險，還有台灣在地緣戰略的地位。此外，「國軍防衛國土的意志和戰力不斷提升、盟友國家對區域安全的高度關注及共同投入，讓我們有堅強的信心，來維護台灣的安全。」

謝佩芬說，從烏克蘭這次的事件中，可以看到烏克蘭軍民展現捍衛家園的決心與行動，這也證明台灣在面對外部勢力可能的侵擾時，台灣全體國民展現的防衛決心也是至關重要，也勢將能夠改變國際社會對台海安全議題的看法。

謝佩芬表示，相較於馬英九在外交上的失敗主義作風、外交休兵作為及任內漠視與弱化台灣國防的發展，此時刻實在無需出來刷存在感，提醒社會馬任內的諸多缺失。