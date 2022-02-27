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北市砸百萬防疫書為選舉？ 黃珊珊：非個人宣傳 為留範本

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
有議員質疑，北市府此刻出版防疫紀實，是假防疫之名，為黃珊珊年底選舉鋪路，宣揚防疫政績。黃珊珊今天臉書表示，這本書不是為哪個個人宣傳，這是北市府同仁集體的記憶。圖／引用自黃珊珊臉書
有議員質疑，北市府此刻出版防疫紀實，是假防疫之名，為黃珊珊年底選舉鋪路，宣揚防疫政績。黃珊珊今天臉書表示，這本書不是為哪個個人宣傳，這是北市府同仁集體的記憶。圖／引用自黃珊珊臉書

為紀錄去年5月萬華疫情大爆發的防疫作為成果，北市府花費153萬元出版「堅韌的疫誌-北市防疫紀實」新書，但因此時本土疫情未真正結束，加上年底選戰逼近，議員質疑，市府假防疫之名，為黃珊珊年底選舉鋪路，宣揚防疫政績。對此，黃珊珊晚間也在臉書回應，「這本書，我有話要說，如果有人認為這是因人設事，專為她寫的書，書名就該改成『黃珊珊抗疫日誌』」。

黃珊珊提到，這是台北市府的防疫日誌，是想留給後面的人，在面對疫情危機時，政府機關能做什麽因應，留下一個範本。

民進黨議員簡舒培批評，柯市府此時出版防疫紀實，時間點令人質疑，甚至整本書幾乎都是黃珊珊功勞，質疑是假防疫之名，為柯文哲防疫政績、黃珊珊選舉鋪路；議員王鴻薇也質疑，年底選戰逼近，此刻出這本書，就是在幫黃珊珊選舉抬轎，質疑民眾黨寄生市府資源再一樁。

對於議員的質疑，黃珊珊表示，這是台北市府的防疫日誌，是想留給後面的人在面對疫情危機時，政府機關能做什麽因應，留下一個範本。這本書不是為哪個個人宣傳，這是北市府同仁集體的記憶，共同辛苦渡過最危險最艱難的那段時刻，是刻骨銘心也驚心動魄。

黃珊珊說，如果有人認為這是因人設事專為她寫的書，書名就該改成「黃珊珊抗疫日誌」，也請大家有興趣到書店購買此書，詳讀一番，就知道台北市府在萬華那ㄧ疫如何走過這場人類浩劫，如何平安渡過危機，

黃說，「讓我們重回正常生活軌道，ㄧ頁頁都是心酸血淚史，不是哪個個人可以成就此事」、「感恩北市民在疫情期間的配合，大家犠牲個人自由，齊心抗疫，天佑台灣，天佑台北！」

黃珊珊 北市 疫情

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