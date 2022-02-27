【重磅快評】蘇家烤肉眾家聞香 台鐵怎杜悠悠眾口？

台鐵鶯歌車站日前舉行「台鐵車站美學與功能提升計畫」動工典禮，除增設電扶梯工程外，牆面也將煥然一新，台鐵局長杜微還宣布一項大禮，指往東部的普悠瑪號6月起增停鶯歌站，服務通勤旅客需求；杜微此舉被外界質疑是作球給在場的行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧。不過，如果連閣揆都能公然作球給自己女兒，台鐵局長如法炮製，也就沒什麼稀奇了。

前年七月，行政院長蘇貞昌視察白河國小時宣布，全國中小學10萬間教室將在今夏前裝設冷氣；蘇貞昌宣布這項好消息並同時指出，全球氣候變化，家家戶戶都有冷氣，孩子也需要在舒適的環境學習，他的兩個孫女汗流的像頭髮浸過水一樣，女兒蘇巧慧連回娘家也要質詢他，要求學校裝冷氣。

蘇貞昌一番政策說明，雖是好的政策，卻反遭藍綠陣營質疑他拿政策作球給自己的女兒，當時蘇巧慧被認為可能部署今年底的新北市長選戰，蘇貞昌的動作格外引來矚目，甚至有綠營民代說，指教室裝冷氣本來就是總統蔡英文提出的，怎麼到了蘇貞昌的嘴裡，就變成是他女兒蘇巧慧回娘「質詢」？

蘇貞昌巧辯，蘇巧慧是年輕媽媽，說出來的話就是全國父母的心境，以自己的經驗來說話才是最實際的，談老人大學，他也都是提到他媽媽當年是怎麼在老人大學上課的經驗；儘管如此，公私不分，儼然已成蘇貞昌從政的印記之一。

鶯歌車站顯然又是另類的作球方式，只不過，這次不是蘇貞昌出手，而是台鐵局長杜微擔綱，鶯歌是二等站，站體老舊，沒有電扶梯，本來就應該改善，但杜微買一送一，除了站體硬體工程之外，還送了普悠瑪號增停鶯歌站的大禮，他的理由是「服務通勤旅客需求」。

為了增加普悠瑪號增停鶯歌站的正當性，在場的蘇巧慧說，鶯歌站是北台灣第二大站，沒有電扶梯，也沒有對號快車，為何資源這麼少？在杜微宣布普悠瑪將增停鶯歌站後，鄉親不用再到樹林或桃園搭對號快車往東部去，而她對鶯歌民眾的三大鐵路交通支票都已兌現。

眼尖網友發現蘇巧慧說法漏洞不少，從去年台鐵旅運資料來看，鶯歌站旅運量是北台灣車站的第12名，怎會變成北台灣第二大站？而且近年來，鶯歌單日平均上下車人次逐年遞減，普悠瑪也沒有開放使用定期票、悠遊卡、一卡通等票證，又怎能「服務通勤旅客需求」？如果其他二等站也要求普悠瑪停靠，台鐵能拿什麼理由拒絕呢？更遑論衍生的班次調度、乘車品質等問題了。

台鐵宣布普悠瑪將增停鶯歌站後，除了作球給蘇巧慧，討好老闆蘇貞昌之外，看不出來有什麼學理、事實依據；只是台鐵刻意作球給蘇巧慧，蘇貞昌未必久占閣揆之位，今天蘇家烤肉，眾立委只得聞香，難保台鐵日後難杜眾家立委的悠悠之口。