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王定宇批弱化國防 國民黨：製造內部衝突成「在地協力者」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委林家興。圖／國民黨提供
國民黨文傳會副主委林家興。圖／國民黨提供

俄羅斯入侵烏克蘭，引發國內輿論關注台海局勢。國民黨文傳會副主委林家興表示，俄烏情勢帶給台灣最重要的啟示正是國家安全不能依賴他人，國內必須團結展現抗敵決心，執政黨不思考完備國防政策，還藉此對國民黨不實誣衊，忙著在內部製造敵人、轉移焦點，實在令人遺憾。

林家興表示，國民黨的基本立場從未曾改變，就是捍衛中華民國、堅持民主自由體制、保障台灣人民安全與追求台海和平穩定；當民進黨立委王定宇批評藍營「長期弱化台灣國防，論調如同侵略者」時，以不實謠言製造內部紛擾對立的論調，不正是綠營最愛批評的「在地協力者」？

林家興指出，實際上在前總統馬英九任內對美軍購達201億美元，遠高於前總統陳水扁任內的84億美元，以及前總統李登輝任內的162億美元，而包括潛艦國造、推動與美合作研發F-16V皆是國民黨馬政府執政時於任內敲定及推動，對台灣建軍備戰有諸多貢獻，不容刻意抹煞。

林家興進一步指出，蔡政府主政5年來，歷次重大軍購案，國民黨立院團也從未杯葛，而近日國民黨立委在立法院國防與外交委員會針對國際局勢及國家安全提出具體意見，包括江啟臣指出外交部撤僑慢半拍、馬文君關切軍購預算合理性、溫玉霞分析俄烏局勢不忘要求國防部嚴密注意共軍動態、陳以信提出戰爭與和平的重要性，而軍人出身的吳斯懷更是針對俄烏情勢提出七點中肯分析。

林家興強調，這些立委在社群平台上獲得網友大力稱讚專業性，在在都證明國民黨站在守護國家、強化國防的立場，台灣社會有目共睹，請王定宇及綠營有心人士不必再刻意藉機攻擊國民黨，淪為自己口口聲聲要提防製造內部衝突的「在地協力者」。

國民黨 民進黨 烏克蘭 俄羅斯 台海

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