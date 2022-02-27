轟斷章取義 徐巧芯嗆王定宇：講政治就抹屎、講自己裝死

民進黨立委王定宇今受訪批台北市議員徐巧芯，把「抗俄保烏」類比成「抗中保台」，質疑「抗俄保烏」、「抗中保台」被打活該，這一類發言就是無視侵略者的霸凌。對此，徐巧芯今天回嗆「王八千同學，沒有任何人說『被打活該』」、「你自己說的話塞到我嘴巴裡幹嘛？」

徐巧芯說，她目前只有聽到王定宇這麼說而已，王定宇為什麼要說烏克蘭被打活該？難道因為王定宇以前是川粉，先前川普說普丁是天才，就指控王定宇也力挺獨裁者、認為普丁是天才？這邏輯很荒謬對吧，

徐巧芯質疑，綠營用這樣的論述抹黑別人時，竟然還有人跟著叫好，才是真正的荒謬。徐也問，「王八千同學啊，這種做法跟當時你當年自己絆倒張銘清，卻不敢承認，聲稱對方是被『樹根絆倒』（但現場根本相當平坦），有什麼兩樣？」

徐巧芯也提到，另外，「抗中保台」、「抗俄保烏」的形容，什麼時候變成支持侵略者？還是又是「綠能，你不能」，民進黨可以說抗中保台，但國民黨說了就可以扣一個帽子栽贓別人？

徐巧芯說，王定宇這種人會去栽贓別人也不意外。從他平常的生活中，就可以看出這個人的人格如何。比方說跟顏若芳住在一起，卻聲稱有繳房租，只是房東跟訪客，被人家噴漆在服務處寫「X人妻很爽嗎」卻不敢追究，也不敢提吿。

徐說，甚至王定宇之前很變態偷看她個人不公開的臉書，還po出來，當時私訊他，告知他的行為這樣很不妥，他也不敢讀不敢回。所以「有些人就是講到政治的時候，叫的比誰都大聲，能抹屎就抹屎，但自己的大問題，卻裝死到底」。