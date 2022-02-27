影／烏克蘭總統說孤軍奮戰 羅智強：沈重的話值得省思

俄羅斯對烏克蘭出兵，僅2天俄國入侵軍就抵達烏克蘭首都基輔，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強400公里行腳之旅今抵達高雄，羅受訪表示，「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家」台灣每個人都要好好思考如何保有這個得來不易的民主與和平。

俄羅斯對烏克蘭出兵引起各國熱議，俄國入侵軍抵達基輔後大肆攻擊，連哈爾科夫軍事指揮中心都遭到飛彈破壞，數百萬烏克蘭人民連夜逃出國，外媒報導至少有數十座城市已淪陷，作為烏克蘭友邦的美國卻遲遲不派兵支援，令國際出現「今日烏克蘭，明日台灣」的憂心。

羅智強今受訪表示，永遠要記得和平沒有輸家，戰爭沒有贏家。烏克蘭許多民眾正深陷戰火痛苦中，大家要為烏克蘭民眾祝福與祈禱，其中他對烏克蘭總統澤倫斯基說過的一句話感受最深，「此時此刻沒有國家真的來幫助他們、願意並肩作戰，只有自己孤軍奮戰」。

羅智強說，這句沈重的話值得大家省思，沒有人希望走到戰爭這一步，但要用什麼方式才不須走到這一步，是台灣人的功課，每個人都應好好思考，如何才能保有這得來不易的民主與和平，需要大家以智慧共同找出一條路。