柯文哲一日北高 彰化寶天宮參拜支持者喊「愛你」

台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，今天下午2點半到彰化伸港寶天宮，比原本表定時間早15分鐘左右，為避免活動被批淪為政黨造勢，柯文哲現場並未受訪，但民眾黨彰化縣黨部主委張雪如帶領民眾唱「歡迎歌」，為騎士加油打氣，也高喊「主席我愛你」表達支持。

柯文哲抵達寶天宮前，現場聚集數百人到場迎接，他在參拜後稍作歇息，一口氣乾掉一瓶能量飲，並與寶天宮主委、民眾黨中彰投擬參選人等在廟內休息聊天，並與廟外小朋友、粉絲合影後，停留約半小時又啟程南下，他僅簡單表示，戴口罩實在太悶。

張雪如說，今天準備了香蕉、水果、貢丸湯、綠豆湯、能量補充飲還有500條烤香腸等迎接騎士。

今天包括立委高虹安、台中市黨部主委郭達鴻、南投縣黨部主委簡千翔、中彰投各級擬參選人與柯粉都到場迎接，高虹安說，佩服阿伯這個年紀還能一日北高，這是很多人都做不到的，大家還在猜他會多吃香蕉還是香腸，結果他只有補充能量飲料，體力看起來很不錯。