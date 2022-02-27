快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲一日北高 彰化寶天宮參拜支持者喊「愛你」

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，比表定時早抵達彰化休息點。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，比表定時早抵達彰化休息點。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，今天下午2點半到彰化伸港寶天宮，比原本表定時間早15分鐘左右，為避免活動被批淪為政黨造勢，柯文哲現場並未受訪，但民眾黨彰化縣黨部主委張雪如帶領民眾唱「歡迎歌」，為騎士加油打氣，也高喊「主席我愛你」表達支持。

柯文哲抵達寶天宮前，現場聚集數百人到場迎接，他在參拜後稍作歇息，一口氣乾掉一瓶能量飲，並與寶天宮主委、民眾黨中彰投擬參選人等在廟內休息聊天，並與廟外小朋友、粉絲合影後，停留約半小時又啟程南下，他僅簡單表示，戴口罩實在太悶。

張雪如說，今天準備了香蕉、水果、貢丸湯、綠豆湯、能量補充飲還有500條烤香腸等迎接騎士。

今天包括立委高虹安、台中市黨部主委郭達鴻、南投縣黨部主委簡千翔、中彰投各級擬參選人與柯粉都到場迎接，高虹安說，佩服阿伯這個年紀還能一日北高，這是很多人都做不到的，大家還在猜他會多吃香蕉還是香腸，結果他只有補充能量飲料，體力看起來很不錯。

針對「今日烏克蘭、明日台灣」說法，高虹安說，這是威脅恐嚇的說法，應思考的是，如何在經濟、貿易、國際關係上更努力提升實力，而非看到其他國家發生戰爭，就過度曲解自己國家處境。

台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，今天下午2點半到彰化伸港寶天宮。記者林敬家／攝影
台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，今天下午2點半到彰化伸港寶天宮。記者林敬家／攝影
台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，今天下午2點半到彰化伸港寶天宮參拜。記者林敬家／攝影
台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，今天下午2點半到彰化伸港寶天宮參拜。記者林敬家／攝影
台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，現場支持者熱情簇擁。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車，現場支持者熱情簇擁。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

柯文哲 高虹安

延伸閱讀

柯文哲騎自行車早半小時到台中 上百人喊「阿伯加油」

柯文哲挑戰一日北高 陳佩琪透露找柯媽勸阻 結果是...

柯文哲任內最後一次拚一日北高 黃瀞瑩：我角色變了

嗆小小年紀學會抹黑 林穎孟回嗆：柯文哲是國王的新衣

相關新聞

政府給錢沒人要 加碼券大撒幣失靈誰負責？

新冠疫情重創國內內需型產業，行政院去年以振興經濟為由發行五倍券，八個部會也推出所謂的「加碼券」，透過全面大撒幣的政策刺激國內消費，然而，眼看著使用期限即將進入倒數階段，部分加碼券卻是乏人問津，出現「政府送錢，民眾不領」的詭異景象。民眾反應冷淡不是因為不缺錢，而是當初的決策失當，如今為了提高兌領率，政府又得投入更多的資源宣傳，努力把錢用掉，形成雙重浪費與虛耗。...

滿意一日北高成績？ 柯文哲抱怨戴口罩缺氧狀態下完成

台北市長柯文哲昨日挑戰「一日北高」，今凌晨3點28分抵達終點站高雄大義國中，比原本預估抵達時間多花1個多小時，柯文哲今天...

冷處理二二八最知名的88萬坪土地冤案 這就是促轉會的正義？

有台灣金融先驅之稱的二二八事件受難者陳炘，是第一位獲頒回復名譽證書的二二八受難者。陳炘家屬今年1月22日委託律師，具函要求促進轉型正義委員會，調查現今未明的陳炘屍骨存放位置，以及被沒收或造假契約移轉土地真相。 促轉會2月9日函覆受理陳情，促轉會即將在5月解散，陳炘家屬憂心這起長達75年，陳情興訟逾20年的冤案，僅僅獲得一紙回復名譽證書及價值遠低於當年被沒收資產的二二八受難者補償金，終究還是無法彰顯正義。...

228事件75周年 賴清德：盼未來轉型正義更加落實

今天是228事件75周年，副總統賴清德指出，這75年來，勇敢的台灣人沒有被逆境所困，許多前輩承先啟後、前仆後繼，終於讓台...

二二八傷痕未見撫平 正視歷史是和解的前提

從政治人物談二二八，不難理解，台灣對二二八的記憶與歷史解釋仍因為認同差異、政治與黨派的對立，存在歧見，「轉型正義」真正的意涵也偏差扭曲，這是為何政治人物年年紀念二二八，但傷痕未見撫平。反觀德國政府面對二戰歷史，各黨派與歷屆政府的態度幾乎一致，德國社會也不會將侵略的罪責推給希特勒個人或少數納粹分子...

礦業法將送政院審查 朝野籲原住民族諮商同意設期限

經濟部日前預告礦業法修法草案，預計3月初送行政院審查後，再函請立法院審議。修法重點包括刪除「霸王條款」，及強化環境保護、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。