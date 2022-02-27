王定宇影射國民黨「背骨仔」 馬文君批王只出一張嘴
俄羅斯入侵烏克蘭，引起國人擔心「今日烏克蘭、明日台灣」。民進黨立委王定宇認為，藍營主張「一中」、貶低台灣實力、弱化台美日等盟友關係「也許國內的『背骨仔』才是台灣心腹之患！」
立委馬文君今天反批，民進黨一直創造機會，買裝備、造武器，到底是想借此發財？還是政治紅利？要求王定宇、民進黨，不要把台灣掛在中華民國後面，乾脆依正途修憲立國，申請跟美國建立邦交，「不要只出一張嘴！」
馬文君說，台灣817萬民意支持民進黨的主張，那應該像芬蘭，考慮改變中立國的主張；且依民進黨台灣前途決議文，不要只敢把台灣掛在中華民國後面，依正途修憲立國和申請跟美國建立邦交！
並且改變「背骨」的國家守勢戰略（國民黨的主張），採取積極攻勢部署，在外離島部署攻擊飛彈！王定宇也該譴責不為台灣獨立而戰的退輔會主委，不然一直花錢凱子軍購到底為哪樁？
民進黨應請全球理念相近國家，協助台灣共同發展軍備，並請美國提供先進技術及軍費援助。如果追求和平，就是跪舔投降，那台灣更不能讓人看扁，趁著美軍艦巡弋台海之際，我海空軍更應借力使力，可至敵國以牙還牙！並「廢除」國統綱領、兩岸人民關係條例！並宣布制裁中國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言