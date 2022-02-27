王定宇影射國民黨「背骨仔」 馬文君批王只出一張嘴

俄羅斯入侵烏克蘭，引起國人擔心「今日烏克蘭、明日台灣」。民進黨立委王定宇認為，藍營主張「一中」、貶低台灣實力、弱化台美日等盟友關係「也許國內的『背骨仔』才是台灣心腹之患！」

立委馬文君今天反批，民進黨一直創造機會，買裝備、造武器，到底是想借此發財？還是政治紅利？要求王定宇、民進黨，不要把台灣掛在中華民國後面，乾脆依正途修憲立國，申請跟美國建立邦交，「不要只出一張嘴！」

馬文君說，台灣817萬民意支持民進黨的主張，那應該像芬蘭，考慮改變中立國的主張；且依民進黨台灣前途決議文，不要只敢把台灣掛在中華民國後面，依正途修憲立國和申請跟美國建立邦交！

並且改變「背骨」的國家守勢戰略（國民黨的主張），採取積極攻勢部署，在外離島部署攻擊飛彈！王定宇也該譴責不為台灣獨立而戰的退輔會主委，不然一直花錢凱子軍購到底為哪樁？

民進黨應請全球理念相近國家，協助台灣共同發展軍備，並請美國提供先進技術及軍費援助。如果追求和平，就是跪舔投降，那台灣更不能讓人看扁，趁著美軍艦巡弋台海之際，我海空軍更應借力使力，可至敵國以牙還牙！並「廢除」國統綱領、兩岸人民關係條例！並宣布制裁中國。