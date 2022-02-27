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台灣同步制裁俄羅斯？ 藍委批官員跟著瞎起鬨

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立委李貴敏表示，迄今防疫都是靠百姓自我管理，缺蛋等民生物質匱乏問題，政府也只會用老百姓的錢去補貼。本報資料照片
立委李貴敏表示，迄今防疫都是靠百姓自我管理，缺蛋等民生物質匱乏問題，政府也只會用老百姓的錢去補貼。本報資料照片

俄烏開戰，行政院長蘇貞昌宣布會與民主國家同步對俄羅斯予以制裁。國民黨立委李貴敏質疑，半導體產業作為台灣核心產業，製程中有部分稀有氣體原料即來自烏俄兩國，姑且不論因戰事價格將飛漲，到時如遭俄羅斯反制裁，產業發生斷鏈危機如何解決？現在備料能撐多久？官員搞得清楚狀況嗎？

李貴敏指出，業界之所以現在還說不會斷鏈，是因原料還有庫存。但官員跟別人一起瞎起鬨，一制裁下去，不是把自己最重要的核心產業放在斷鏈危機之中嗎？ 美國是大國當然可以宣布制裁，但台灣天然資源有限，天然氣也嚴重依賴國外，有本錢玩這種遊戲？

她批評，政府單位不熟悉問題，就不要出來亂評論，以免誤導老百姓，政府政策更一定要以國家利益作優先考量。

李貴敏說，美國本身就有出口管制的EAR規定，一旦牽涉到制裁名單，企業就要遵守，否則連帶會受處分。所以台灣廠商非常辛苦，即便不在美國主權範圍之內，也要考量到美國是第一大市場，作為供應商必須符合資格，遵守美方規定，配合制裁，企業本來就沒有選擇的餘地。

李貴敏說，但這只是被動地配合，而非政府跳出來說主動制裁，兩者差異相當大，行政院長知道嗎？政治人物一定要考慮到今天的政策對台灣的影響，沒有國家會犧牲自己的利益去成就別人的國家利益。今天再怎麼親美，也不能拿台灣人民的利益、中華民國利益去交換。

李貴敏表示，兵者，國之大事，尤其面對國際政治、經濟、軍事變局，政府都必須務實以對。早在戰事爆發前，她就提醒半導體業對烏克蘭衝突相當緊張，因為製程裡用到了特定的稀量氣體，當時還有網民批評危言聳聽。但這些原材料的來源主要就是烏克蘭和俄羅斯，還有中國大陸，現在連國際智庫都強調，半導體也要特別注意問題的發展，以免發生斷鏈的情形。

李貴敏說，直至目前，企業還是希望戰事在動用原材料庫存量之內趕快落幕，降低對產業的衝擊，不要發生太大的影響。這些企業的需求，甚至關乎國家的利益，行政院長或經濟部長知道嗎？面對國際衝突，別當棋子、別當代理人，更不要有些會引發爭端的行動，祇有和平才對台灣最有利。

李貴敏 美國 行政院

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