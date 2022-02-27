台灣會否成下個烏克蘭 朱立倫：堅定自主國防

面對烏克蘭遭俄羅斯入侵，引發國人擔憂兩岸關係發展、關注美國是否援台， 國民黨主席朱立倫中午出席緬甸歸僑協會春節團拜，針對烏俄情勢，他受訪時指出，台灣會不會成為下一個烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主國防，「做好自己國防準備，絕對不能依賴別人」。不過當媒體問到是否同意恢復徵兵制、延長兵役，他說，最重要的是讓軍人獲得更多保障，且國民黨將在這會期提兵役法與後備軍人條例的修正。

朱立倫強調國民黨反對任何的戰爭、反對任何的入侵，但自己要做好國防準備，絕對不能依賴別人；其次區域的和平需要彼此對話交流，惡意的挑釁造成衝突，只會最後變成戰爭，呼籲各方都能節制，並再次強調，國家安全、和平交流，是國民黨最重要的主張。 國民黨主席朱立倫（右）中午出席緬甸歸僑協會春節團拜，受到民眾熱烈歡迎。記者陳正興／攝影