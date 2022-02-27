柯文哲騎自行車早半小時到台中 上百人喊「阿伯加油」

台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車行程，今天中午騎到台中市清水區，受到上百名粉絲熱情迎接喊加油，他體力好，比預定行程提早半小時騎到清水區，坐下來休息10分鐘，邊吃食物喝水補給，一邊忙著和粉絲合照幫簽名。

柯文哲如旋風式騎到台中市清水區一處加油站，原定中午一點55分抵達，他和車隊在中午一點23分騎到，他穿亮紅色自行車裝，黑色緊身長褲，車前編號「313」抵達現場，已有上百名粉紅拉著布條迎接他，大喊「柯P加油，阿伯加油」。

柯文哲在此站只休息10分鐘，坐在角落先吃香蕉和喝一瓶流質補給品，粉絲一直圍在他周圍，有一對父母抱著小孩趕到，父親對兒子說「你看，這位就是阿伯」。