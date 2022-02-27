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柯文哲挑戰一日北高 陳佩琪透露找柯媽勸阻 結果是...

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲妻子陳佩琪今在臉書說，因柯年齡漸長，又須全程戴口罩，她忍不住勸柯不要挑戰一日北高，跟柯媽「密告」，但柯聽到柯媽來電唸，也是把聽筒拿遠，唸夠就好。圖／引用自陳佩琪臉書
柯文哲妻子陳佩琪今在臉書說，因柯年齡漸長，又須全程戴口罩，她忍不住勸柯不要挑戰一日北高，跟柯媽「密告」，但柯聽到柯媽來電唸，也是把聽筒拿遠，唸夠就好。圖／引用自陳佩琪臉書

台北市長柯文哲今天再度挑戰一日北高，柯文哲妻子陳佩琪今又在臉書爆料，指他年齡漸長，又須全程戴口罩，忍不住勸柯不要挑戰，但用膝蓋想也知道不會聽，只好跟柯媽「密告」，但柯聽到柯媽來電唸，也是把聽筒拿遠，唸夠就好，今年再度挑戰高難度的一日北高。

陳佩琪說，柯文哲今天清晨五點多就出門，以前會這麼早，如果是為活動多是在北市舉辦的路跑，柯也會應邀出席鳴槍，前幾年他偶爾「腳癢」會下場跟著跑一小段，但隨年齡漸長， 常抱怨跑步對他膝蓋是負擔，就不太跑了。

陳佩琪說，今年得知柯文哲又去報名如此高張力的一日雙城，加上年齡漸長，又須全程戴口罩，忍不住勸柯不要，這時最有效的方法當然是跟婆婆「密告」，由柯媽唸柯最有效，不過柯也是聰明，聽到婆婆來電唸這個，先把聽筒拿遠點，預估幾分鐘婆婆唸夠了 ，再把聽筒湊上耳朵來聽。

陳佩琪也提到小孩教養問題，柯媽常要媳婦陳佩琪教小孩，要教眼睛看人，嘴巴要甜，陳佩琪說，這時避免衝突方法就是回應「媽，知道了，柯文哲回來會告訴他，叫他好好教小孩，他自己眼睛不看人的壞習慣要改掉啦， 不然是要怎麼教小孩…。」

陳佩琪說，這時婆婆就會很認同地說，「是啦、是啦，柯文哲也這樣， 我常給伊講，伊都沒得聽，都沒得聽…。」

陳佩琪 柯文哲 婆婆

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