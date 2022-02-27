快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

板橋涮涮鍋又1員工確診 同住家人也中鏢 2員工足跡曝光

遭斷章取義怒了！徐巧芯嗆口譯哥：跟房客先生學壞了？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
徐巧芯今天也在臉書回嗆口譯哥對她抹黑。徐巧芯說，駐美政治組前組長趙怡翔竟會聽信綠營側翼粉絲頁的謠言，公開潑髒水，「是不是跟房客先生學壞了呢？」圖／引用自徐巧芯臉書
徐巧芯今天也在臉書回嗆口譯哥對她抹黑。徐巧芯說，駐美政治組前組長趙怡翔竟會聽信綠營側翼粉絲頁的謠言，公開潑髒水，「是不是跟房客先生學壞了呢？」圖／引用自徐巧芯臉書

爭取北市大安文山議員參選的口譯哥趙怡翔今天表示，北市議員徐巧芯有時候不清楚的事情，可以少說兩句，他也問徐巧芯，「烏克蘭什麼時候開始發展核武？明明是放棄核武，不是發展核武」。並要徐巧芯不要再合理化普丁這個獨裁者的行為與論述，支持民眾所做出的選擇有這麼困難嗎？

徐巧芯今天也在臉書回嗆口譯哥對她抹黑。徐巧芯說，駐美政治組前組長竟會聽信綠營側翼粉絲頁的謠言，公開潑髒水，「是不是跟房客先生學壞了呢？」

徐巧芯今天在臉書表示，口譯哥大概是看了網路上，一段綠營側翼斷章取義她談話（她昨天有臉書說明此事），就跟著造謠「徐巧芯正在合理化普丁這個獨裁者的行為與論述」。到底從她的哪一句話，可以推演出她說普丁做得好？這種荒謬抹黑，竟可大言不慚的公開論述，臉皮真厚。

徐巧芯也酸，難怪當時可以不聽小英的直接從美國跑回來選議員，直接惹怒最提拔自己的人，只好加入湧言會，果然臉皮夠厚總是有地方待。

徐巧芯也提出三點說明，徐表示，她提到「芬蘭化」是在描述俄羅斯跟烏克蘭談判時想要什麼，打算談判什麼，這是客觀事實的描述，根本不是說普丁好棒棒，如果能找到她說任何一句「普丁這樣做太讚了」的發言，徐說，她跟趙道歉磕頭下跪。但如果沒有，是不是趙該道歉？

徐也提到，她談到烏克蘭跟核武的關係，並沒有說烏克蘭目前擁有核子武器，而是在談近期國際討論「烏克蘭可能重新尋求核武器以對抗俄羅斯」這件事，讓俄羅斯相當緊張。她什麼時候說出「烏克蘭目前有核武」這句話？若是沒有，要不要道歉？

第三，徐說，她說烏克蘭2014以來「抗俄保烏」，難道不是客觀事實？口譯哥覺得這是批評？她在節目上說「值得台灣借鏡」並不是指台灣要放棄保家衛國，而是在談西方國家的承諾有前後不一的問題，台灣必須注意。

徐巧芯表示，口譯哥跟側翼為伍，斷章取義說她在倡議台灣放棄武力，根本牛頭不對馬嘴。試想，如果她的主張是台灣不要保衛自己，那為何長期主張實行徵兵制？動腦想想就知道那是張斷章取義的梗圖，竟然一個政治人物還會被側翼唬弄！

徐提到，可能是她最近提出了一些國防政策，反而讓綠營一些人很緊張。可是她所提出的就是要靠自己保家衛國，跟口譯哥的抹黑完全相反不是嗎？要黑人也要有點邏輯吧！

徐巧芯 烏克蘭 核武

延伸閱讀

2月24日黎明的戰爭第一槍：俄國公開向烏克蘭「全面宣戰」

徐巧芯酸：選舉操盤手若從金溥聰變傅崐萁 落差也太大

抓包林佳龍無罩致詞 徐巧芯轟：指揮中心縱容政客當破口

徐巧芯爆周玉蔻「放言」標案驗收不實 內政部：政策暫緩中止合約

相關新聞

台灣同步制裁俄羅斯？ 藍委批官員跟著瞎起鬨

俄烏開戰，行政院長蘇貞昌宣布會與民主國家同步對俄羅斯予以制裁。國民黨立委李貴敏質疑，半導體產業作為台灣核心產業，製程中有...

柯文哲騎自行車早半小時到台中 上百人喊「阿伯加油」

台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車行程，今天中午騎到台中市清水區，受到上百名粉絲熱情迎接喊加油，他體力好，比預定行程提...

柯文哲挑戰一日北高 陳佩琪透露找柯媽勸阻 結果是...

台北市長柯文哲今天再度挑戰一日北高，柯文哲妻子陳佩琪今又在臉書爆料，指他年齡漸長，又須全程戴口罩，忍不住勸柯不要挑戰，但...

遭斷章取義怒了！徐巧芯嗆口譯哥：跟房客先生學壞了？

爭取北市大安文山議員參選的口譯哥趙怡翔今天表示，北市議員徐巧芯有時候不清楚的事情，可以少說兩句，他也問徐巧芯，「烏克蘭什...

【台積綠色隱憂】中油五輕整治舊址「速度難度」兼具 國家隊能克服地下水大敵？

中油五輕舊址汙染整治速度從17年壓縮到3年完成，高市府環評委員、高雄師範大學生物科技系教授陳士賢說，這是台灣史上最大的汙染整治場址，這麼短時間內完成，國內業界誰有資格做？市府工務局原本考慮要開國際標招商，時程實在太趕，決定以國家隊的概念，把國內土水整治經驗豐富的幾家業者集合起來，邀請他們投標。

普悠瑪增停鶯歌站 台鐵被蘇巧慧「綁架」換選票？

新北市的鶯歌車站日前舉行「台鐵車站美學與功能提升計畫」動工典禮，除增設電扶梯工程外，樓梯地坪、牆面也都會更新，台鐵局局長杜微更宣布往東部的普悠瑪號6月起增停鶯歌站，服務通勤旅客需求。只是，身為二等站的鶯歌，並未與宜花東部有頻繁的工商業互訪需求，旅運人次也沒有連年穩定成長趨勢，面對年底即將開打的地方首長選舉，台鐵這回送給鶯歌站大禮包，是否又是被政治綁架拿來換選票的籌碼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。