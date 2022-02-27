遭斷章取義怒了！徐巧芯嗆口譯哥：跟房客先生學壞了？

爭取北市大安文山議員參選的口譯哥趙怡翔今天表示，北市議員徐巧芯有時候不清楚的事情，可以少說兩句，他也問徐巧芯，「烏克蘭什麼時候開始發展核武？明明是放棄核武，不是發展核武」。並要徐巧芯不要再合理化普丁這個獨裁者的行為與論述，支持民眾所做出的選擇有這麼困難嗎？

徐巧芯今天也在臉書回嗆口譯哥對她抹黑。徐巧芯說，駐美政治組前組長竟會聽信綠營側翼粉絲頁的謠言，公開潑髒水，「是不是跟房客先生學壞了呢？」

徐巧芯今天在臉書表示，口譯哥大概是看了網路上，一段綠營側翼斷章取義她談話（她昨天有臉書說明此事），就跟著造謠「徐巧芯正在合理化普丁這個獨裁者的行為與論述」。到底從她的哪一句話，可以推演出她說普丁做得好？這種荒謬抹黑，竟可大言不慚的公開論述，臉皮真厚。

徐巧芯也酸，難怪當時可以不聽小英的直接從美國跑回來選議員，直接惹怒最提拔自己的人，只好加入湧言會，果然臉皮夠厚總是有地方待。

徐巧芯也提出三點說明，徐表示，她提到「芬蘭化」是在描述俄羅斯跟烏克蘭談判時想要什麼，打算談判什麼，這是客觀事實的描述，根本不是說普丁好棒棒，如果能找到她說任何一句「普丁這樣做太讚了」的發言，徐說，她跟趙道歉磕頭下跪。但如果沒有，是不是趙該道歉？

徐也提到，她談到烏克蘭跟核武的關係，並沒有說烏克蘭目前擁有核子武器，而是在談近期國際討論「烏克蘭可能重新尋求核武器以對抗俄羅斯」這件事，讓俄羅斯相當緊張。她什麼時候說出「烏克蘭目前有核武」這句話？若是沒有，要不要道歉？

第三，徐說，她說烏克蘭2014以來「抗俄保烏」，難道不是客觀事實？口譯哥覺得這是批評？她在節目上說「值得台灣借鏡」並不是指台灣要放棄保家衛國，而是在談西方國家的承諾有前後不一的問題，台灣必須注意。

徐巧芯表示，口譯哥跟側翼為伍，斷章取義說她在倡議台灣放棄武力，根本牛頭不對馬嘴。試想，如果她的主張是台灣不要保衛自己，那為何長期主張實行徵兵制？動腦想想就知道那是張斷章取義的梗圖，竟然一個政治人物還會被側翼唬弄！

徐提到，可能是她最近提出了一些國防政策，反而讓綠營一些人很緊張。可是她所提出的就是要靠自己保家衛國，跟口譯哥的抹黑完全相反不是嗎？要黑人也要有點邏輯吧！