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台灣成為下一個烏克蘭？ 朱立倫：就看有沒有自主國防

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨主席朱立倫說，台灣會不會成為下一個烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主國防。本報資料照片
國民黨主席朱立倫說，台灣會不會成為下一個烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主國防。本報資料照片

面對烏克蘭遭俄羅斯入侵，不只引發國人擔憂兩岸關係發展，同時關注美國是否援台，國民黨主席朱立倫今日受訪指出，台灣會不會成為下一個烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主國防，「做好自己國防準備，絕對不能依賴別人」。不過當媒體問到是否同意恢復徵兵制、延長兵役，他說，最重要的是讓軍人獲得更多保障，且國民黨將在這會期提兵役法與後備軍人條例的修正。

朱立倫今日出席緬甸歸僑協會春節團拜，針對烏俄情勢，他受訪表示，國民黨反對任何的戰爭、反對任何的入侵，但自己要做好國防準備，絕對不能依賴別人；其次區域的和平需要彼此對話交流，惡意的挑釁造成衝突，只會最後變成戰爭，呼籲各方都能節制，並再次強調，國家安全、和平交流，是國民黨最重要的主張。

媒體追問若美國不會保台，台灣應該跟中國求和嗎？朱立倫並未正面回應，只說立場是捍衛中華民國，確保國家的安全，同時堅持兩岸和平交流，不要對抗交惡。

至於是否同意恢復徵兵制、延長兵役，朱立倫則說，國民黨這個會期，提出來兵役法跟後備軍人條例的修正，認為最重要的是，讓軍人獲得更多的保障及尊重，至於整體的規劃，朱喊話執政黨必須要有完整的政策，不要空喊口號。

朱立倫今日出席緬甸歸僑協會春節團拜。圖／國民黨提供
朱立倫今日出席緬甸歸僑協會春節團拜。圖／國民黨提供

國民黨 朱立倫 軍人

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